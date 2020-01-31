今日 21:45
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卓越教育(03978)回落至4元關口獲支持，惟現時仍受制下降通道。倘能成功突破，上方蟹貨阻力少，有機會出現顯著反彈。EJFQ勢頭能量正面，於2019年10月23日發出長線綠燈，至今升68.4%。
信報投資研究部
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