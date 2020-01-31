港股直擊 即巿股評

內地上月PMI符預期，但未反映武漢肺炎影響，加上美國調高對中國旅遊警示至最高級別，疫情拖累下，港股鼠年開局連跌三日。

恒指高開308點，甫開曾升369點，見26818點全日高，之後沽壓驟增，上午升幅曾縮至24點，中午升57點。午後倒跌，曾挫153點，低見26295點，創去年12月5日以來，近兩個月新低。恒指收報26312點，跌136點或0.5%。

總結鼠年首周三個交易日，恒指累挫1637點或5.9%；連跌兩周累插2743點或9.4%。

總結一月，恒指挫1877點或6.7%。

國企指數報10240點，跌84點或0.8%，創去年10月10日以來收市新低。國指全月挫927點或8.3%。

大市成交額1030.24億元。

2月期指收市跌117點或0.44%，報26233，低水80點。

國家統計局公布，中國1月製造業採購經理指數(PMI)回落至50，較上月回落0.2個百分點，符合預期。國統局表示，因調查是在1月20日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

內地股市將於下周一(2月3日)復市。

美國道指期貨最新跌79點，報28711。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.7%；「三桶油」跌1.2%至2.4%；平保(02318)跌1.4%。相反，港交所(00388)升0.3%；滙控(00005)升0.3%；申洲(02313)升1%。

焦點板塊

濠賭股：今日終喘穩，金沙中國(01928)升1.6%；新濠國際(00200)升1.8%；澳博(00880)升0.9%；美高梅中國(02282)升1.5%。不過銀娛(00027)反覆跌0.6%；信德(00242)跌1.2%。

科網股：多隻二、三線科網手遊股跑出，中手游(00302)急彈9.5%；金山軟件(03888)升2.8%；擎天軟件(01297)升4.9%；指尖悅動(06860)升3.2%；網龍(00777)升1.2%。魯大師(03601)創新低後回升3.1%。龍頭ATM方面，阿里巴巴(09988)於200元水平爭持，收市跌0.7%，報200.4元；騰訊(00700)倒跌0.5%；美團(03690)彈升2.5%。

醫藥股：多隻細股波動，具抗疫概念的中國醫療集團(08225)曾飆86.2%，收市倒插8.1%，成交額14.53億元；精優藥業(00858)飆四成後倒插40.3%；另一具抗疫概念的泰凌醫藥(01011)吐13.6%；大健康國際(02211)倒插43.1%為全日跌幅最大股份；領航醫藥生物科技(00399)挫25%。相反，蓮和醫療(00928)正就有關健康服務業務的可能交易進行初步磋商，曾飆1.29倍，收市升49%；中國先鋒醫藥(01345)飆1.06倍。大價股方面，華潤醫藥(03320)再創新低，收市跌3.4%；東陽光藥(01558)彈逾6%。歌禮(01672)飆近兩成半。

焦點股份

港華燃氣(01083)：股價挫3.4%，集團遭大和削級降價，評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價由6.3元削至4.8元。

國藥(01099)：今早市前錄兩手近400萬股成交，涉1.05億元。股價曾彈3.3%，之後轉跌創逾三個半月低，收市跌2.5%。

正商實業(00185)：逆市飆12.7%，報0.4元創逾兩年高。集團盈喜，預料截至去年底止全年淨利潤及股東應佔溢利大幅增加至約8億元人民幣或以上。

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