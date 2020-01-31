即巿股評 港股直擊

內地新型冠狀病毒肺炎疫情進一步擴散，雖然死亡率暫時只有約2.1%，但人流、物流及供應鏈大受影響，對內地經濟和股市的打擊肯定較沙士為大，本港亦有兩至三成銀行分行要暫時關閉。恒指高位回落超過2800點，明顯失守250天線，10天線跌穿20天線，「升跌比例」出現罕見的連續兩日「九一跌市」，恒指及國指成分股更連續兩日全軍覆沒，14天RSI在今日的26295點跌至30之超賣水平，短期反彈機會確不細，但人心虛怯下可能只是「死貓彈」，見二萬七有難度，而疫情到第二季後期有望消退亦只是主觀願望，短期重要支持睇10月11日的上升裂口底25809點。

獨家指標的「強勢股弱勢股指數」走勢關鍵，弱指短期可能升穿強指，是近兩個月來首次，後市或區間整固，有反彈無轉勢；短線市寬的14天RSI高於50比率再跌5.6個百分點，至17.99%水平，為五個半月以來最低，觀望過去幾年走勢，要跌至12%附近水平會有較明顯之超賣反彈。

等恒指進一步超賣，留意恒指牛(54719)，收回價25398，槓桿比率24.9倍，今年9月尾到期，現報0.051元，跌7.3%，成交有近千萬元。

醫藥股超難玩，甚至有點頭頭碰著黑，因為真正的疫情受惠股根本不多，兩日的大跌市令多隻正路藥股急跌，反而垃圾級細股輪流快閃熱炒，得個睇字！至於昨日早上在公仔箱介紹的東陽光藥(01558)，在之前急回之下，今日總算反彈逾6%。公司是抗流感藥龍頭，旗下內地「特敏福」的「可威」去年2019版醫保目錄報銷範圍由「僅限甲流的確診患者使用」調整為「高危流感病人可使用」，增長前景清晰，1月3日變相發盈喜，預料去年營業額按年急增長1.45倍。EJFQ系統顯示，東陽光藥過去四年業績，有三年好過分析員預期；預測市盈率約9.5倍，估值合理；預測市銷率更較中位數低超過0.7個標準差，公司的財務狀況良好，預測股息率4.5厘，估值有一定吸引力，合中短線操作，波幅介乎41至49元。

羅崇博 (杜比)