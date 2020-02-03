即巿股評 港股直擊

讀者Ricky Ng問:「各位專家你好 我想問下中石化(00386)，我在4.48元買了2萬股，想長揸收息，請給點意見。」(周五收報4.13元，跌2.4%)

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「中石化股息率高，單從收息角度雖有吸引地方，但擔心讀者持有該股會賺息蝕價。中石化股價走勢長期處於下行格局，兼在數年低位掙扎。去年國際油價表現不差，但對幾隻石油股股價都沒有太大幫助，一來因兩者關連性近年愈來愈少，二來在武漢肺炎之下市場擔心疫情影響經濟，故對未來油價看法審慎。基於上述原因，個人對於長揸中石化是否適當有保留，倘未來其股價彈高，會建議減磅。如果股價重上50天線附近，可減持一半，只剩餘下一半用作收息。有意投資股份收息的話，寧可傳統地選擇一眾內銀股，因內銀股息率普遍較高及股價較穩定。即使買內銀股亦有可能賺息不賺價，但卻不會如中石化般出現賺息蝕價的情況。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「中石化首三個季度賺432.81億元（人民幣、下同），按年下跌27.8%，每股收益為0.204元，最樂觀估計全年股息或可維持稅後6-7%息率，若只以息率看仍然有一定吸引力，但就要捱股價下跌之痛，港股上市的三桶油之中，中石化業務最為複雜因當中涉及上中下游業務，股價從高位一直回落除因業績影響以外，超級巨無霸沙地亞美上市亦搶走中石化不少機構投資者之故。現時疫情下中石油(00857)已見十年底位，而中石化現初見三年底位，距十年底位於09年做4.06元亦不遠，該位置初步應該有一定承接力而估值亦有吸引力，因此預計後市再大跌風險不至太高，業績倒退已大致反映在股價之上，讀者既已買入亦打算作長線收息之用，亦不用太介懷股價近期之波動，若有再加碼的衝動就建議分散投資會好一點。」

羅崇博 信報首席分析員

「分析員開始憂慮新型冠狀病毒肺炎疫情之擴散，會拖累全球經濟增長動力，對石油的需求亦因而放緩，『三桶油』之盈測較兩周前遭調低1%至1.5%，對股價後向不利。當中又以中石化最弱勢，EJFQ系統在去年3月28日對該股發出勢頭能量轉弱的紅燈訊號，至今已累積三成四跌幅，公司多年來股本回報率均低於9%，去年分析員盈測不斷往下調，股價長期低於平均目標價，目前估值水平確是處於歷史低谷，預測市賬率更較中位數低2.1個標準差，但這類典型的價值陷阱舊經濟股不易有催化劑扭轉弱勢，故不建議讀者以中石化作為長期投資對象，今年可能又再賺息蝕價。中石化14天RSI目前跌至19，為最超賣藍籌，若油價短期能止跌，股價短期有力技術反彈至4.35元，但回升至4.48元則較困難。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。