即巿股評 港股直擊

武漢肺炎疫情持續擴散，中國兩岸三地，包括台灣已錄得超過9000宗確診個案，死亡人數亦已累計增至超過200宗，疫情爆發似步入高峰期，未知下周內地假期過後，確診數字會否因為春運效應而直線上升，令港股今日反彈乏力。雖然內地公布1月官方製造業PMI符合預期，但呢個數字係武漢肺炎未大規模爆發前，加上美國調高對中國旅遊警示至最高級別，港股兩日急挫1500點後，今日反彈顯得有心無力。

恒指高開308點，開市不久一度升369點，高見26818點半日高位，一如預期26800點有一定阻力，大市其後回軟，升幅曾縮水至24點，見過半日低位26474點，喺呢個水平漸見回穩。恒指中午報收26507點，升57點；國指則抹去所有反彈升幅，半日跌不足1點，報收10324點。

重磅藍籌股個別發展，隔晚油價急挫，三桶油今日無法反彈，半日跌0.2%至1.4%，平保(02318)亦未隨大市反彈，半日再跌0.9%。騰訊(00700)、友邦(01299)跟大笨象(00005)三件巨無霸，分別反彈0.3%、0.4%及0.5%，只係騰訊仍未能企穩380元，中午報收376.2元。

噚日急跌嘅科技股、手機設備股及晶片股，今日亦見反彈，只係相對早兩日累積跌幅，呢幾個板塊嘅反彈力度只屬一般。主要係市場擔心內地供應鏈或受內地疫情惡化影響而中斷，短線要留意疫情發展，冇貨唔建議呢個時候手多多。

至於濠賭股呢個疫情重災區板塊，假期前已先跌一步，假期後更加插到走晒樣，今日終於喘穩。其實已有大行報告指唔少濠賭股已跌至吸引水平，已現價亦已反映疫情延至四至五個月後，對其業務影響。不過內地疫倩實在難以完全掌握，喺疫情未減輕情況下，濠賭股都係眼看手勿動。

醫療股呢兩日炒到啲五六七八線嘅細價醫藥股，間間公司都話自己參與研發新型冠狀病毒疫苗，一個消息就炒起五六成甚至一倍。好老實至目前為止，仍未有確實消息有任何醫藥企業成功研發疫苗，就連港大呢邊都話由研發成功至推出疫苗，需時以年計，呢啲細細粒嘅醫藥股炒到咁，難聽啲講係借頭借路落鑊，真係食少多教訓。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)