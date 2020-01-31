港股直擊 即巿股評

內地上月PMI符預期，但未反映武漢肺炎影響，加上美國調高對中國旅遊警示至最高級別。港股兩日累插1500點後，今早曾反彈逾300點，但即告回軟。

恒指高開308點，甫開曾升369點，報26818點半日高，之後回軟，曾僅升24點，見26474點半日低，及後回穩。恒指中午收報26507點，升57點或0.2%，大市成交額527.1億元。

國企指數報10324點，跌不足1點。

國家統計局公布，中國1月製造業採購經理指數(PMI)回落至50，較上月回落0.2個百分點，符合預期。國統局表示，因調查是在1月20日之前，調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.3%；港交所(00388)升1.2%；友邦(01299)升0.4%；滙控(00005)升0.5%；申洲(02313)升1.8%。相反，「三桶油」跌0.2%至1.4%；平保(02318)跌0.9%。

焦點板塊

濠賭股：終喘穩，金沙中國(01928)升1.5%；銀娛(00027)升1%；新濠國際(00200)升2.9%；澳博(00880)升1.3%；美高梅中國(02282)升2.2%；永利(01128)升1.2%。

內房股：多股今早跑贏大市，融創(01918)升2.1%；中海外(00688)升1%；旭輝(00884)升2.2%；雅居樂(03383)升2%。

醫療股：多隻細股波動，具抗疫概念的中國醫療集團(08225)升41.4%，成交額逾9億元；蓮和醫療(00928)正就有關健康服務業務的可能交易進行初步磋商，曾飆1.29倍，半日升39.2%；中國先鋒醫藥(01345)飆64.8%。不過，精優藥業(00858)飆四成後倒插25.8%；另一具抗疫概念的泰凌醫藥(01011)吐7.6%；大健康國際(02211)倒插28.5%為上午跌幅最大股份；領航醫藥生物科技(00399)挫25%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：今早曾跌1.1%，見199.6元創逾一個半月低，半日跌0.9%，報200元，成交額23.95億元。

港華燃氣(01083)：半日挫2.8%，集團遭大和削級降價，評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價由6.3元削至4.8元。

國藥(01099)：今早市前錄兩手近400萬股成交，涉1.05億元。股價曾彈3.3%，之後轉跌創逾三個半月低，半日挫2.3%。

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