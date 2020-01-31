港股直擊 即巿股評

花旗發表報告，整個內地製藥行業應付冠狀病毒暴發，股價短期波動在所難免，但個別行業股份仍可睇好。

該行認為，互聯網類尤其提供在線諮詢和藥品銷售股份，後市可睇高一線，例如阿里健康(00241)、平安好醫生(01833)及美國上市的1藥網(YI)。

花旗亦看好為診斷提供病毒測試劑的企業，包括A股上市達安基因(002030.SZ)及華大基因(300676.SZ)，同時亦睇好中央推薦用作抗病毒藥品公司生產商，包括美國上市的吉利德科學公司(GILD)，而防護性醫療耗材商A股上市的藍帆醫療(002382.SZ)，也是有望直接受惠的股份。

與此同時，花旗相信傳統中藥商包括麗珠(01513)、A股上市的華潤三九(000999.SZ)及雲南白藥(000538.SZ)；生產維他命商的石藥(01093)及湯臣倍健(300146.SZ)；以及供應白蛋白或IVIG的血漿公司，如中生製藥(01177)、A股的華蘭生物(002007.SZ)及美國上市的泰邦生物(CBPO)，上述股份亦會因應現時疫情的情況，對相關產品需求增加而受益。

不過，花旗認為經營私人醫院如愛爾眼科(300015.SZ)、通策醫療(600763.SH)和錦欣生殖(01951)，短期會受疫情影響下，就診人數將會減少，而骨科醫療公司愛康醫療(01789)、春立(01858)、微創(00853)及威高(01066)亦會受到影響。

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