即巿股評 港股直擊 香港財經

豬去鼠來，大市一如預期般肚瀉，首兩個交易日剛好跌了1500點，手上的期指淡倉以及FI南方恒指(07300)已於周四悉數平倉。上周推介的金活醫藥(01110)最高升至1.1元，較推介前彈升20.9%，已先食第一轉糊。過去兩日曾跌回起步價，令投資者再有吸納機會，後市不妨繼續以1.2元作目標價，惟同時留意此股因成交不算活躍，須嚴控注碼，只能以刀仔鋸大樹方式炒作。

相信不少讀者相當關注筆者對後市的看法，最多朋友問的問題就是「大市跌夠未」。港股在過去七個交易日內從高位29174點跌至低位26330點，累積跌幅為9.7%或3144點，以時間相對跌幅來說是相當之大。但投資者應留意，跌得多並不代表不會再跌，正如早前大市在筆者認為要跌之時仍然不斷一升再升，反映技術上存在超買超買再超買，而超賣超賣可以再超賣。

追沽太遲買貨太早

換個角度來看，散戶目前的部署同樣具有參考價值。不少散戶基於大市在兩天內跌了1500點，因此出手撈貨博反彈。一般而言，散戶仍有撈貨博反彈的心態，亦即意味大市未跌完的概率甚高。筆者認為，是次跌市最少應跌至25800點至26000點才見初步支持，目前追沽風險大值博率低，買貨則未到最佳時機，可先行等待。期指倉位部署方面，可於恒指跌穿26000點後先揸第一注。

500萬人離開武漢，春節假期結束後人口重新大幅度流動，香港管制人流問題未見改善，只建議提供非緊急服務的工務員在家工作，並鼓勵私人機構跟隨，相信無助控制疫情爆發。口罩供不應求，可以的話應盡量留在家中，從這兩天可以看到，旅遊股、航空股、餐飲股、濠賭股、影視娛樂股及零售股跌到仆直；相反，與民生相關類的股份實可看高一線，兩隻心水股分別為香港電視(01137)及日清食品(01475)。

推介這兩隻股份並無特別邏輯，純粹賭香港政府控制疫情失敗已經夠數。好簡單，口罩唔夠、無酒精搓手液，但市民下周一便要重回工作崗位，香港本土人口流動將重新增加；第二，大量無品的大陸人，本身已欠缺衞生意識，現在還要隱瞞及虛報，疫情唔爆就有鬼了。人口密集如香港，一旦疫情加劇，恐怕無人敢出街，HKTV mall的生意唔好才怪。

未知各位讀者最近一兩天有沒有到就近的超級市場入貨，是否發現與食物有關的貨架大致上長期缺貨，特別是米、公仔麵、麵包、雪藏類食品、火腿雞蛋雞尾腸。筆者附近有兩間惠康，貨架只得兩排12隻美國雞蛋，幾包東東雲吞、三包四海魚皮餃及一包煙肉。生命麵包，無；嘉頓麵包，無；出前一丁，無；合味道杯麵，無。最後筆者決定揸車，前前後後去了五間超市，才買了應該足夠應付一個月的糧草。

疫情愈長股價愈有利

如果閣下認為筆者誇張，自己不妨上HKTV mall輸入「出前一丁」，然後你會發現麻油麵、九州濃湯豬骨湯、黑蒜油豬骨湯、海鮮味、沙爹味、北海道味噌豬骨湯、海鮮味、雞蓉味．．．全部處於暫時缺貨階段，只能選擇「有貨通知我」。出前一丁來自日清食品，旗下產品還包括「福」麵以及公仔點心品牌，控股股東日清食品控股持股量七成，連帶不少持股量低於5%基金持貨，街貨有限。疫情拖得愈長，對日清食品股價愈有利。

香港電視亦不用介紹了，與其像筆者一樣撲足五間超市，何不安坐家中click幾個掣買滿400元然後等HKTV mall送上門？單講技術圖表，投資者可於6元邊買入日清食品，博其年內繼續破頂抽升；至於香港電視則可在20天線約3.8元買入，經過武漢肺炎一疫，相信會令HKTV mall的每日訂單量及每單金額大幅增加，而這種增加並非一次性，而是大幅度改變市民消費習慣，香港電視最少上望6元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產