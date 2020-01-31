港股直擊 即巿股評

早晨！第三日home office，如無意外下星期一正式返公司開工，但晨早流流起身就流鼻血，唔知係唔好兆頭定係天氣乾燥得滯。

就當係天氣乾燥(濕度得50%)，不過大市連插兩日逾1500點後，今朝早似乎得到啲滋潤，做完U盤後升308點，報26757點。

日線圖上見到恒指今日開市水平處於噚日支大陰燭嘅中間位，仍然未能爬返上100天線(27105點)，SlowSTC(14,3)兩線終於齊齊落到個位數水平，%K線亦作勢準備升穿%D線，反而14RSI剔起咗，有低位回升跡象。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，發行商真係唔係流，幾日間就出咗一堆新貼價熊證上市。今日見熊證區首七層都係新增街貨層，熊證區落到去27900至27999點，呢度有相當於823張期指，係最多新增街貨層；至於重貨區就喺28600至28699點，有相當於855張期指。

而牛證最貼價，經過噚日下半場逐百點向下啪之後(噚日推嘅恒指熊(51117)都已經無計到賺幅有幾多，因為由未收市到噚晚呢段時間，先後有讀者FB message我話佢哋隻(51117)多多少少都搵到啲洗費，咁已經夠啦)，落到去26300至25399點，呢度有相當於281張期指，最多新增街貨層就係26200至26299點，有相當於543張期指。至於重貨區，睇嚟好友真係又要威、又要戴頭盔，落到去25000至25099點，呢層有相當於869張期指。

依家9點33分，恒指正式開市，做緊26791點，升342點；再加上恒指於日線圖上，假設現時見到嘅陰陽燭圖不變，即噚日嘅大陰燭頭同腳完全包住今日粒陽燭(陰燭都得)，咁「身懷六甲」嘅情況就即時出現，而「身懷六甲」代表住轉勢，恒指跌到落一個咁低嘅位置見轉勢嘅「身懷六甲」，即有見底反彈嘅暗示，如果直線啲諗，成個走勢係代表緊佢要轉勢。

雖然係咁，但恒指現水平嘅位置仍然都係靠近牛證街貨層，而且拆開5分鐘圖見，恒指彈高逾300點開市後，暫見高開低走，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到70幾已經無力再去，就算今日打算偷雞，用恒指牛(63394)，收回價26050點，同現價有近400點差距，附近收回價牛證中槓桿最高，都要等5分鐘圖落到超賣位先好小注試水溫。

至於如果相信街貨係贏技術分析的話，開淡倉亦唔係問題，只係小心即使SlowSTC(14,3)兩線落到零呢個位，即淡倉水位就只得依家個位數向下行至零，除非見到大市高開 > 低走 > 然後倒跌，咁就另計。財不入急門呀！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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