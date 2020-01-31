即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅804點。恒指收報26449點，跌711點或2.62%，成交金額1243.96億元。國指收報 10325點，跌293點或2.77%。A股ETF再跌3%至4%，走勢遜於港股指數。

恒指以「大陰燭」收市，最低跌至26330點，創去年12月6日以來低位。恒指已失守多條主要平均線，並跌穿保歷加通道，14天RSI跌由70反覆下跌至30，出現超賣。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份314隻，下跌 1610隻，整體市況疲弱。

信邦控股(01571)公布，為積極配合疫情防控工作及確保員工的健康與安全，並為符合中國政府發布的規定，集團決定暫時停止中國工廠的營運， 並計劃在2020年2月10日起恢復中國工廠的營運。並指出在暫停營運期間，集團的子公司將有特殊安排，以盡量減少對客戶的潛在影響。該等安排包括但不限於： 1. 經理及工程師將於家中工作，並按需要召開電話會議；及 2. 物流部門將利用現有庫存按計劃調度產品出貨。

筆者深信信邦控股的例子只是冰山一角，為近日中國經濟狀況的縮影。筆者估計不少企業都有類似安排，料將會大為影響企業的生產力，對業務產生負面影響。假若愈來愈多企業作類似安排，將會對中國經濟構成負面影響。由於A股仍未復市，但在中國經濟將會進一步放緩 (甚至出現更差情況)的預期下，國際投資者只好把港股當成A股/中國經濟的替代品 (Proxy)，成為近日港股急跌的原因之一。

期指評估結算價為26661。2月期指未平倉總數為16087張，未平倉淨數為9894張，未平淨佔未平總的比例為61.5%，水平之高為近年罕見﹗筆者估計出現情況的原因，是近期市況疲弱，大戶及散戶都傾向「輕裝上陣」，令市況交投減少。不過，在期指結算日 (昨天) 當天，未平淨淨數卻有所反彈，反映大戶已開始為下月部署。就未平淨佔未平總的比例去判斷，2月期指及恒指有機會出現大反彈﹗

美國去年全年經濟增長2.3%。美國公布上季經濟年率化按季增長2.1%，合乎市場預期。期內個人消費支出(PCE)物價指數上升1.6%，核心PCE物價指數升1.3%，升幅均低於預期。世界衞生組織總幹事譚德塞表示，中國的冠狀病毒疫情成為全球關注突發公共衛生事件，但認為中國正採取的措施可以扭轉局勢。世衞反對任何針對中國的旅行及貿易制裁。

美股三大指數先跌後升，今早亞太股市向好，夜期及ADR反彈，料恆指有望出現技術性反彈。不過，中國將於9時公布1月官方製造業PMI等數字，市場預期數值為50。若數字表現未乎預期，當心市況波動，甚至令指數再下跌，支持參考為昨天低位26330.05點。

個股

L’Occitane(0973)的主要業務為「L’ Occitane」及「Melvita」商標設計、製造及營銷一系列含有天然或有機成份的化妝品、香水、香皂及居室香氛產品。集團亦以「Erborian」及「L’ Occitane au Bresil」商標設計及營銷另一系列的居室香氛產品、化妝品、香水、香皂及天然產品。該等產品主要透過外部分銷進行營銷。

集團在2020財年第3季度， 銷售淨額按報告滙率計算增長17.9% ，按固定滙率計算增長15.2%。於2020財年9個月 ，集團的銷售淨額按報告滙率計算增長20.2%，按固定滙率計算增長17.3%。按品牌劃分的增長，L’Occitane en Provence於2020財年第3季度持續增長6.3%，且增長率於年初至今進一步增加至6.0%；Lime Life銷售於二零二零財年第三季度進一步改善11.7%，於 2020財年9個月錄得稍微正增長；而ELEMIS於2020財年9個月約增長20%（未經審核）。 於2020財年第3季度按地區劃分的增長，英國以98.4%增幅領先，其次為中國及美國，分別增長 32.4%及22.5%。

集團近日走勢偏弱，但近日在金融科技系統出現搏反彈信號。股份上日收報16.72元，市盈率 23.453倍，周息率 1.514%。

岑智勇 獨立股評人