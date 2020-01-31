港股直擊 即巿股評

隔晚美股續回升，三大指數高收，亞太股市今早普遍喘穩，港股亦有望回升，但世衛將把中國新型冠狀病毒疫情，列國際公共衛生緊急事件，港股將續受疫情困擾。

道瓊斯工業平均指數收市升124點或0.43%，報28859點；標準普爾500指數升10點或0.31%，報3283點；納斯特綜合指數升23點或0.26%，報9298點。

亞馬遜第四季利潤為33億美元；每股經調整盈利為6.47美元，優於預期的4.03美元；收入為874.4億美元，優於預期的860.2億美元。

美國3個月期與10年期國債周四出現輕微孳息倒掛，3個月國債息一度較10年期債高2基點，是自去年10月以來首度出現倒掛。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.54元，較本港收市高0.84元；騰訊(00700)ADR收報381.2元，高6.2元；國壽(02628)ADR收報19.32元，高0.16元；中海油(00883)ADR收報12.2元，高0.2元；中石油(00857)ADR收報3.52元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.24元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報65.65元，高1.05元；聯通(00762)ADR收報6.53元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.07元，高0.04元。

ADR港股比例指數報26735點，較本港昨日收市高285點。夜市期指收報26400，較昨日恒指低水49點。恒指昨收報26449，插711點或2.6%，兩日累跌1500點或5.4%。

世界衞生組織(WHO)決定把源自於中國武漢的新型肺炎疫情列為國際關注公共衛生緊急事件。國家衞健委公布，截至昨日收到31個省和新疆生產建設兵團累計報告新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)確診病例9692宗，死亡人數增至213名。

內地今日將公布1月PMI數據。

焦點股份

遠東控股(00036)：預料去年錄得股東應佔虧損。該公司2018年度同期虧損1.06億元。虧損主要由於持作買賣投資之公平值虧損約1.07億元，但部分被投資物業之租金收入約4000萬元及江蘇省政府就收回公司擁有51%權益之附屬公司所擁有一塊土地之國有土地使用權作出補償收入約4500萬元所抵消。

廖創興企業(00194)：發盈警，預期2019年度溢利將按年減少約50%。

寶龍商業(09909)：昨日回購50萬股，作價介乎9.21元至9.5元。集團表示，回購反映董事會及管理層團隊對公司長遠策略及前景抱持信心，可能根據市況作進一步回購。

復星國際(00656)：昨日回購97萬股，作價介乎10.48元至10.62元為本月第四次回購。

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