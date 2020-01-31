即巿股評 港股直擊

今日分析股份是互太紡織(01382)，於去年12月3日晚上發布的2019/20中期報告顯示，截至2019年9月底股東應佔溢利約4.12億元，較2018年同期溢利約5.02億元，倒退17.86%，為2015/16至2019/20最近五個財政年度之上半年溢利第三度錄得倒退，金額則是期內第四高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團已構成一定程度的負面影響。截至2019年9月底資產淨值約32.80億元，而截至去年11月底已發行股數約14.44億股，計出每股淨值為2.2707港元，相對今年1月29日收報5.09元，市賬率為2.24倍，高於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏高水平。

市賬率計每股合理值

然而，參考2015至2019年3月底之每個財年最低市賬率介乎2.54至4.37倍，平均值為3.45倍，高於現時的2.32倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為2.2707元，得出每股合理值為7.82元，較5.09元之潛在升幅為53.63%。而截至去年9月底之倒數12個月的股東應佔溢利約7.72億元，相對現時已發行股數，每股盈利為0.5347港元，對比5.09元之市盈率為9.52倍，參考上述五個財年之每年最低市盈率介乎9.58至14.35倍，平均值為12.08倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為6.46元，較5.09元之潛在升幅為26.92%。

市盈率及股息率分析

另可留意集團截至2017至2019年3月底的每股股息介乎0.4500至0.6000元，表現平穩，而2018/19下半個財政年度每股股息為0.2500元，配合2019/20上半個財年每股股息為0.2600，合計每股股息為0.5100元，相對現價5.09元，計出股息率為10.02%。參考上述五個財年之每年最高股息率平均值為8.18%，相對每股股息為0.5100元，計出每股合理值為6.23元，較5.09元之潛在升幅為22.40%。綜合上述三種分析，每股合理值為6.23至7.82元，平均值為6.84元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過34%，連同股息率超過10厘，預期一年回報率超過44%。

股價現處近七年低位

集團主要從事紡織產品之製造及貿易，其生產基地主要位於中國及斯里蘭卡。而於2019/20年中期報告列出對下半年業務前景及展望，管理層表示集團將繼續通過廣泛使用技術和機械來提高效率，以節省生產成本。儘管短期財務表現可能受到不確定的經濟因素的影響，但管理層對業務前景仍然樂觀，並準備增加其生產能力以取得長期利益。從以上描述，反映集團表現務實，不過相對筆者上述市盈率為9.52倍，認為集團下個財年每股盈利增長率才可望突破9.52%。雖然如此，考慮到股價現處近七年低位，認為今年股價仍有上升空間。

自去年2月27日高見7.55元，為2019年高位，之後股價便見反覆向下，至10月9日低見5.02元，高位回落超過33%，這是自2012年12月以來低位，足見股價自去年10月開始處於低水平。而現價5.09元較5.02元僅差1.38%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.55元或以下買入；保守者則可於4.05元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為6.50至7.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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