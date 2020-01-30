即巿股評 港股直擊

今天連新經濟股騰訊(00700)亦大跌2.1% 跌幅大過恒指，公共股就較大市跌幅為輕，其中電能實業(00006)、中電(00002)、中華煤氣(00003)、長江基建(01038)表示資金避險情緒仍高漲。

強勢股亦捱沽

航空股濠賭股及酒店股等已成重災區，早前強勢亦抗跌力較強的股份今天亦全面下挫，舜宇(02382)、瑞聲(02018)跌幅均逾7%、小米(01810)跌6.7%，是否已是跌市尾聲抑或只撞上期結日呢？可能係全面要錢唔要貨呢！或濠睹股可能跌幅已巨，轉沽強勢股份，總之鼠年首兩天交易日已大跌近1500點，相信很多散戶有心郁郁，想博撈底執平貨。

疫情未控未轉勢

讓我們回看歷史，03年SARS由1月開始嚴重爆發，及後的3個半月港股下跌了近15%，隨後新增個案開始減少，即4月尾開始反彈，用了1.5個月重回1月高位，頭尾接近半年時間。筆者想提出是由「確診個案開始減少」大市隨即開始反彈，是經過1.5個月才回到SARS時水平，該段1.5個月期間是有可讓散戶追入貨，而不是大跌了多深就是值得博入的問題，今天是期結可能明天會有輕微反彈，但於疫情一日未受控的情況下，大市無可避免整體方向仍屬向下。

散戶要增加準成度入市

估計當疫情出現受控後，今次反彈時間會比SARS 1.5個月時間為短就能重回今次疫情前水平，原因現時全球正值低息環境，那國央行夠膽加息，有些甚至乎推行減息來刺激本來已疲弱的經濟，市場游資氾濫已是一早皆知的事情，游資加上低息環境持續只要疫情一但減慢、游資就會蜂擁入市，所以估計反彈速度會比當年快，但怎樣快也有一段空間時間讓散戶追入，跌1500點亦需兩日時間，何況今次疫情導致港股低位也許還未出現，但市場總有一批春江鴨會快人一步收到消息，當見到反彈且要加上成交激增配合下，就有可能係疫情已經達至高峰期尾段了，所以散戶亦要留意疫情每日新增確診數目及官方公布情況，來作出初步衡量大市方向， 增加自己的準成度來參與大市遊戲，分辨得到假反彈或有春江鴨出現大市作出轉勢情況。現時還應握緊彈藥靜待時機來臨才落注，疫情此刻還未受到控制、加上確診宗數已突破7700人以上且未見有減慢跡象，此刻還未到博入市的時候。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。