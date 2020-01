港股直擊 即巿股評

一罩激起千重浪。

價格終究是供求,癲價口罩出現後,正常價錢口罩的交易成本(Transaction Costs)亦飆升(例如排通宵)。

股民對於類似情況當然不陌生,貨源歸邊加上Panic Buying,就炒高一眾細股醫藥股,做臨床研究和申報工作的中國醫療集團(08225)已算相對「合理」。連做殯儀的創業板毫子股中國生命集團(08296)也炒高54.5%。

這時候叫人睇估值,只會俾人話傻仔。

價值投資心法易記,落場卻是最難。畢非德去年4月接受英國《金融時報》訪問時有一段說話發人心省:

Over time people get smarter but not wiser. They don't get emotionally stable. You can teach people all you want, tell them to read Graham's book, you can send them to graduate school, but when they are scared, they really get scared.

昨天在收市EJ Market分享的兩組選股條件,去年實戰上效果不俗,是寒冬下除造淡以外的短策。長線,還是要吸優質增長股為先,本欄六隻今年之選,不少估值會變得更吸引。

情緒人人有,掌控情緒方為高手。一慌便藥石亂投,倒頭來看,不荒謬嗎?

相信威權,又何須急於一時?祟尚和平理性,又何須問候人老母?為死物而呼天搶地,買唔到口罩又何須撞閘掃場?

