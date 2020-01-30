港股直擊 即巿股評

內地新型肺炎仍肆虐，市場擔心內地增長難「保六」，加上人民幣離岸價曾跌穿「七算」，散震亞洲區內股市，港股昨日大跌789點後，今日期指結算，全日再插逾七百點，兩日大跌1500點或5.4%，成交續過千億元。

恒指低開130點，報27030，開市後跌幅曾縮至26點，高見27134點，但內地疫情嚴峻，港股午後愈跌愈急，一度大跌830點，低見26330點，創近兩個月低位，尾市跌幅收窄，最終恒指收造26449，插711點或2.6%；國指收造10325，跌293點或2.77%，兩日大跌651點或5.9%，大市成交1243.96億元。

港股今日跌勢依然全面，港股下跌比例達84%，上升只得16%。

即月期指今日結算，全日跌465點或1.71%，報26660，高水211點，成交1.6萬張。下月期指收造26350，跌708點或2.62%；低水99點，成交有18.11萬張。

中國社科院經濟學家張明發表評論，指由於新型冠狀病毒疫情爆發，中國首季經濟增長可能會降至5%，甚至更低，或迫使當局出台更多刺激措施。

人民幣離岸價午後一度跌穿七算，最低見過7.0038兌一美元，貶341點子，最新造6.9983兌一美元，仍下滑286點子。

亞洲股市普遍急跌，日經平均指數收報22977點，挫401點或1.72%；韓國首爾綜合指數收報2148點，挫37點或1.71%；台灣股市鼠年首個交易日大挫，加權指數收報11421點，挫696點或5.75%，創近3個月以來新低。

美國道指期貨最新跌162點，報28547。

藍籌股連續兩日全軍覆沒。友邦(01299)收跌3.1%；滙控(00005)下滑1.5%；建行(00939)挫3.1%；平保(02318)跌1.8%；蒙牛(02319)瀉6.4%；領展(00823)微跌0.9%，已是表現最佳藍籌。

焦點板塊

科技股：之前被市場追捧的「ATM」齊捱沽，美團(03690)失「紅底」，收造96.85元，挫4.3%；阿里巴巴(09988)兩百元大關失而復得，全日跌2.7%；騰訊(00700)則跌2.1%；小米(01810)大跌6.7%；同系金山軟件(03888)挫5.1%；平安好醫生(01833)遭大和降評級由「買入」下調至「跑贏大市」，全日急吐7.5%。

手機股：調查機構指去年第四季內地智能手機出貨量，按年跌15%至8530萬部，為連續11個季度錄得跌幅，一眾手機股捱沽。瑞聲(02018)與舜宇(02382)包辦表現最曳頭兩位藍籌，全日插7.5%和7.4%。比亞迪電子(00285)瀉8.8%；通達(00698)急跌7.9%；丘鈦(01478)大跌12%；高偉(01415)重挫一成；信利(00732)瀉6.4%；富智康(02038)降4.7%；鴻騰(06088)急墜7.7%。

晶片及5G股：晶片股沽壓亦巨，中芯(00981)大跌9.9%；華虹(01347)急插10.4%；設備股ASM(00522)挫6.7%。5G股也急墜，中興(00763)插7.7%；京信(02342)急跌一成二；長飛(06869)重挫7.5%；摩比(00947)插6.4%；中通服(00552)急挫7.2%；鐵塔(00788)則跌2.4%。

金礦股：市場避險升温，資金流入黃金避險，金價一度重回1580美元關，推動金礦股造好。山東黃金(01787)飆6.1%；招金(01818)升3%；靈寶(03330)微漲0.8%；SPDR金ETF(02840)升1%，但紫金(02899)跌3.6%。

二線醫藥股：多隻落鑊熱炒，中國醫療集團(08225)旗下特別專案組，研究發現利托那韋(Ritonavir)對新型冠狀病毒有抑制作用和療效報告，全日再大升3.9倍；大健康國際(02211)則大升1.62倍；精優藥業(00858)大升1.3倍；華康(08622)與天大藥業(00455)也急升53.8%和49%。

焦點股份

香港電視(01137)：集團稱昨日人流突大增，系統間歇出現不穩定甚至短暫維修嘅情況，港視股價今早一度抽升7.9%，之後掉頭向下，曾插8.6%，最終只跌0.2%，收4.3元，成交金額1億元。

卓悅(00653)：全日大升兩成四。大股東葉俊亨及其配偶鍾佩雲，正與公司主要股東兼公司副主席陳健文，磋商出售其全部持股。

九毛九(09922)：暫停所有門店營業，股價應聲急跌，曾低見8.22元，創上市後低位，收8.5元，仍挫6.2%，成交金額1.5億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。