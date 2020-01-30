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調查:小米連續十季居印度市場榜首

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市場調研機構Canalys發布印度智能手機市場報告，其中，小米(01810)在去年第四季度繼續引領市場，出貨量增長13%至1120萬台，市佔率29%，是連續第10個季度雄踞市場榜首位置。

印度智能手機市場去年第四季度增長14%，總出貨量3900萬台。全年，印度智能手機出貨量增長8%，達約1.48億部。
其中，小米智能手機依然成為當地出貨量最高的品牌，小米全年出貨量4290萬部。

Canalys預計印度智能手機市場2020年將增長8%至逾1.6億部。

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