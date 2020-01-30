即巿股評 港股直擊

武漢肺炎疫情迅速擴散，更蔓延至全球，而西藏亦有確診個案，全中國都受到威脅，內地確診個案已超過7000宗，死亡人數達170人。噚日港股險守二萬七關，今日終不敵疫情，半日再挫近500點，二萬七關失守，所以移動平均線被攻陷。

港股喺期指結算日失守二萬七關，恒指早段低開130點，跌幅一度收窄至26點，見過半日高位27134點，奈何沽壓增加，缸邊友掃口罩唔掃貨，恒指二萬七關失守後如江河日下，最多跌491點，見半日低位26669點，創自12月11日以嚟新低。恒指中午報收26693點，跌467點；國指跌189點，報收10428點。

留家消費股有晒概念，照道理係有得炒，不過市場傾向risk off，就算騰訊(00700)旗下嘅《王者榮耀》因為大家無街去留家打機，上周五創單日收入新高，早段曾逆市升逾1%，但半日收市都係要跌0.9%。其他重磅科網股亦難逃跌數，小米(01810)跌6%，阿里巴巴(09988)及美團(03690)分別跌2.3%及3.2%。

本來唔應該太受疫情影響嘅手機設備股，憂慮內地生產線受疫情阻礙，影響生產，手設股亦要壓沽。整個板塊顯著下跌，閒閒地跌5%，近日炒得火熱嘅中芯國際(00981)更跌近一成。

其他重磅藍籌股亦全面下跌，大笨象(00005)又見過千散戶築起「血肉長城」護盤，57元呢個位有咁多散戶捧場，總算守住，中午報收57.1元。假期前大受歡迎追落後嘅中國移動(00941)半日跌3%，之前追升幅，今日追跌幅。其他重磅藍籌如平保(02318)及友邦(01299)亦跌逾1%。

由於武漢肺炎疫情愈趨嚴峻，疫情發展將對全球經濟有嚴重影響，喺大家對疫情控制仍未能掌握下，投資者傾向先避險離場，令股市沽壓大增。預期疫情影響至少持續幾個星期，大市跌穿27000點，26800亦失守，短線或回補12月另一上升裂口，即26300至26500點。若然疫情未見惡化，大市見反彈的話，27200至27500將有阻力，暫唔建議入市，保持觀望，待疫情局勢較明朗先考慮入場。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)