港股直擊 即巿股評

擔心內地首季GDP增長或低過5%，加上新型肺炎仍肆虐，港股昨日大跌789點後，今日期指結算，半日進一步瀉近五百點，跌穿兩萬七關，藍籌股再度全軍覆沒。

恒指低開130點，報27030，開市後跌幅曾縮至26點，高見27134點，但內地疫情嚴峻，港股跌幅擴大，一度急挫491點，低見26669，中午仍挨近低位收市。恒指半日收造26693，挫467點或1.72%；國指中午收造10428，跌189點或1.79%，大市成交571.02億元。

中國社科院經濟學家張明發表評論，指由於新型冠狀病毒疫情爆發，中國首季經濟增長可能會降至5%，甚至更低，或迫使當局出台更多刺激措施。

中央應對新型冠狀病毒疫情工作領導小組昨日再召開會議，指當前要全面推進疫情防控，持續加大防控力度，但疫情處於擴散階段，局部地區有迅速上升趨勢，形勢複雜嚴峻。

藍籌股全軍覆沒，友邦(01299)跌0.8%；滙控(00005)下滑0.8%；建行(00939)挫2.1%；平保(02318)跌1.7%；吉利(00175)降2.1%；神華(01088)下滑0.1%，已是表現最佳藍籌。

焦點板塊

手機股：擔心新型肺炎影響手機產業鏈，一眾手機股捱沽，瑞聲(02018)與舜宇(02382)包辦表現最曳頭兩位藍籌，中午插6.6%和6.3%。比亞迪電子(00285)大跌8.1%；通達(00698)瀉6.7%；丘鈦(01478)與高偉(01415)各大跌11%；信利(00732)挫5.5%；富智康(02038)挫5.5%；鴻騰(06088)降3.8%。

晶片及5G股：晶片股沽壓亦巨，中芯(00981)急跌9.1%；華虹(01347)插8.5%；設備股ASM(00522)挫5.5%。5G股也急墜，中興(00763)插7.1%；京信(02342)急瀉11%；長飛(06869)挫6.2%；摩比(00947)挫4.6%；中通服(00552)挫5.6%；鐵塔(00788)則跌1.2%。

金礦股：市場避險升温，資金流入黃金避險，金價一度重回1580美元關，推動金礦股造好。山東黃金(01787)揚5.8%；招金(01818)升3.3%；靈寶(03330)漲3.2%；SPDR金ETF(02840)升0.7%，但紫金(02899)跌2.8%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：半日跌3.1%，成交有2.2億元，大和稱好醫生股價年初至今已飆兩成四，基於估值考慮，將評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價由62元升至75元。

香港電視(01137)：集團稱昨日人流突大增，系統間歇出現不穩定甚至短暫維修嘅情況，港視股價今早一度抽升7.9%，之後掉頭向下，中午挫5.1%。

中國醫療集團(08225)：今早復牌，中午大升1倍。旗下新型冠狀病毒肺炎臨床特別專案組研究發現，利托那韋(Ritonavir)對新型冠狀病毒有抑制作用和療效報告，中國科學院武漢病毒研究所等也發現其在細胞層面上對新型冠狀病毒(2019-nCoV)有較好抑制作用。