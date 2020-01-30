港股直擊 即巿股評

早晨！根據公司安排，今日喺第二日home office，不過一早就已經有一堆message喺度響，時間大約七點到啦，內容都係好一致：排隊買口罩嘅盛況。基於早前我同我家老爺喺口罩仲有貨嘅時侯，呢度買一盒，嗰度買一盒，所以都仲頂得住，見上網有人留言話屋企兩至四個大人，但全屋就得返一盒都無嘅口罩，反觀澳門市民可以用佢哋嘅身份證就買到，承如噚日喺[下半part]所講：諗起一套港視(01137)好耐之前嘅連續劇《來生不做香港人》(大陸人就更加唔好，唔該)

噚日恒指大跌，明白到有好多人或者會手痕想博反彈，但基於目前市況靠近牛證街貨區(同搶口罩一樣，那怕你只可以每人買一盒，都要去排)，於是提出過一個策略，就係用貼價牛博即日反彈，再用熊證(最貼價都同現價有過千點距離)博大方向下行。可以嘅話就吼臨收市前15分鐘，快手嘅甚至5分鐘，睇住恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)嘅走位，由於技術分析唔似股價會出現裂口，所以按臨收市前嘅位置去博第二日有機會出現嘅鐘擺。假設臨收市前SlowSTC(14,3)係上到超買嘅，咁可以小注熊證等過夜，博第二日SlowSTC(14,3)會見鐘擺掉頭。

睇返噚日恒指走勢，上半場如果用貼價牛去做Day trade嘅話，由跌逾800點或700幾點開始，至跌幅收窄至跌逾600點，呢段時間貼價牛應該可以幫你賺到幾盒口罩(買到另計)。

至於策略中嘅另一半，即用熊證揸耐少少，假設係揸過夜嘅話，咁就應該今朝食開市就要收網，因為今朝恒指先跌130點開市，至依家9點57分，恒指報26963點，跌197點，27000點告失守，日線圖上處於100天線(27108點)以下水平，熊證亦可以收工。

開恒指牛熊證街貨睇，牛證首兩層街貨已經死亡，呢度夾埋有相當於502張期指，依家最貼價嘅牛證為26900至26999點，有相當於397張期指。

其實依家個情況同噚日差唔多，恒指5分鐘圖上見當下呢一刻(10點1分)SlowSTC(14,3)已經落到嚴重超賣水平，博大市大方向再下行的話，都唔係呢個時間入市，同樣地等今日臨收市時前再望望分鐘圖先再決定，熊證可以揀定隻恒指熊(51117)，收回價27986點，同現價有近1000點差距，係市場上最貼價且槓桿最高嘅熊證，睇今日嘅情況呢隻熊證嘅條款都會係咁。

至於打算用貼價牛做即日day trade的話，建議揀同現價有至少200點距離嘅牛證，跟車太貼好易炒車架！

祝願大家身體健康！成功買罩！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家