港股直擊 即巿股評

市場避險升温，資金流入黃金避險，金價一度重回1580美元關，推動金礦股造好。

山東黃金(01787)揚3.9%；招金(01818)升2.7%；中國黃金(02099)漲1.6%；靈寶(03330)飆升7.1%；SPDR金ETF(02840)升0.7%。

隔晚金價造好，收造1576.83美元，升0.6%，今早進一步走高，最高曾見1580.23美元，升0.2%，現造1578.06美元，仍漲0.1%。

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