港股直擊 即巿股評

聯儲局維持息率不變，但稱新型肺炎疫情對增長前景構成風險，市場仍然關注內地疫情，港股昨日重創789點後，ADR預計恒指弱勢未改，料恒指低開近百點。

昨晚美股早段市場觀望聯儲局議息結果，加上蘋果業績勝預期，道指高開後，最多曾升221點，但市場仍關注新型肺炎疫情，加上晶片股受壓，大市升幅顯著收窄，最終道指收市升11點或0.04%；標指跌0.09%；納指升0.06%。

蘋果新iPhone大賣下，上季業績比預期勁，股價漲2.1%；晶片股AMD首季業績展望差過分析員估計，全日插6%；5G晶片股賽靈思業績展望曳，加上大行下調盈利預測，全日更大跌10.7%；美光亦降2.1%；星巴克計劃暫停內地逾千間分店營業，收市亦跌2.1%。

美國聯儲局議息後維持利率不變，會後聲明反映，聯儲局承諾推動通脹回升至局方目標2%。聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)會後見記者，表示新型肺炎疫情對增長前景構成風險，成為其中一個風險因素。

美國原油庫存升幅較預期高，牽動紐約油價受壓，但中東局勢緊張，令到倫敦布蘭特油價微揚。紐約3月期油收市跌15美仙或0.3%，每桶報53.33美元。周五結算的倫敦布蘭特3月期油收市升30美仙或0.5%，每桶報59.81美元。

投資者評估中國新肺炎疫情的衝擊，國際金價溫和上揚。聯儲局公布議息決定後，金價變動不大。紐約2月期金收市升60美仙或0.04%，每盎斯報1570.40美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍受壓。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.06元，較本港收市下滑0.49元；騰訊(00700)ADR收報385.02元，升1.81元；國壽(02628)ADR收報19.68元，跌0.18元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報12.44元，跌0.02元；中石油(00857)ADR收報3.56元，降0.03元；中石化(00386)ADR收報4.29元，跌0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.69元，升0.09元；聯通(00762)ADR收報6.69，升0.03元；中電信(00728)ADR收報3.09元，無升跌。

ADR港股比例指數報27071，較周三恒指收市低89點或0.33%。夜市期指收報27022點，跌103點，較昨日恒指收市27160點，低水139點。

焦點股份

騰訊(00700)：王牌手遊《王者榮耀》農曆年三十晚單日流水(從用戶端產生的收入)，據報達20億元人民幣，約22.81億港元，按年急增54%，創歷史新高。

卓悅(00653)：控股股東兼主席葉俊亨夫婦，正與執行董事及主要股東陳健文，就可能出售其全部或部分持股進行磋商。葉俊亨及其配偶、執行董事鍾佩雲合共持有該公司約40.4%股權，而陳健文則持有約19.5%。

華人置業(00127):向大股東劉鑾雄的妻子兼執行董事陳凱韻(甘比)，出售一批債務證券，交易上限金額為80億元。該批債務證券，包括中國恒大(03333)，佳兆業集團(01638)、融創中國(01918)、中梁控股(02772)發行的優先票據，以及多間投資行發行票據。

九毛九(09922)：為積極配合病毒防控工作，以及確保其僱員及顧客的健康與安全，集團自1月26日起已暫時停止其所有門店營業。