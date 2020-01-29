港股直擊 即巿股評

內地新型肺炎疫情愈演愈烈，投資者擔心將影響內地經濟，加上明日期指結算，累港股鼠年首個交易日大跌近八百點，險守100天線(27093點)。

受內地新型肺炎疫情拖累，恒指裂口低開848點，報27101，創去年12月12日以來新低，明顯失守俗稱「牛熊分界」的250天線，但已是今早低位所在，加上百天線見支持，大市午後跌幅縮至616點，見27333點全日高。不過，尾市沽壓加劇，跌幅更一度再擴至逾八百點，最終恒指收報27160，跌789點或2.8%；國企指數收造10618，跌357點或3.3%，大市成交1240.5億元。

港股今日跌勢全面，港股下跌比例達88%，上升只得12%。

即月期指跌797點或2.85%，報27125，低水36點，成交14.53萬張。

滬深股市延至下周一(2月3日)復市。

藍籌股全軍覆沒，騰訊(00700)下滑0.7%，已是表現最叻藍籌；友邦(01299)跌2.7%；滙控(00005)降2%；中海油(00883)挫4.4%；碧桂園(02007)挫5.9%；建行(00939)挫3.7%；平保(02318)跌3.3%；恒隆地產(00101)插6.7%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

旅遊相關股：內地首四日訪澳旅客急挫75.1%，濠賭股金沙中國(01928)挫5.7%；銀娛(00027)與新濠(00200)各瀉5.2%；內地早前暫停經營旅行團及自由行相關產品，中旅(00308)插8.5%；錦江資本(02006)挫3.6%；航空股東航(00670)挫3.4%；南航(01055)跌3.6%；國航(00753)跌2.8%；國泰(00293)跌3.2%；廣深鐵路(00525)挫逾一年低，收插6.1%；中航信息(00696)挫4.5%。

零售股：港府局部封關，零售股沽壓亦大，莎莎(00178)插9.1%；周大福(01929)瀉8.1%；六福(00590)挫5%；周生生(00116)挫5.6%；歐舒丹(00973)挫4.7%；利福(01212)跌1.8%。

新經濟股：個別新經濟股未受武漢肺炎疫情所累，股價逆市造好，阿里健康(00241)創逾四年高，全日炒高9.5%；連跌兩個交易日的平安好醫生(01833)，收市反彈3.7%；網龍(00777)微升0.5%；百奧(02100)揚4.9%；新東方在線(01797)飆7.1%。

藥股：新型肺炎疫情擴大，個別醫藥股受追捧。中國醫療集團(08225)稱成立研究組抗新型肺炎，今日獲炒起後停牌，全日抽升2.8倍，成交有3245萬元；新華製藥(00719)大升28%；歌禮製藥(01672)乙肝免疫療法臨床試驗獲批，全日狂飆33.2%；福森(01652)大升16.5%；金斯瑞(01548)揚4.3%；培力(01498)升3.6%；中國抗體(03681)揚3.2%；白雲山(00874)升1.8%。

焦點股份

香港電視(01137)：擔心內地新型肺炎疫情，市場憧憬本港市民外出購物減少，轉移網上購物，港視全日大升13.7%，成交有1.03億元。

維達(03331)：業績後連升四個交易日，今日再升3.2%，成交有8033萬元。

日清食品(01475)：全日炒高7.5%，網傳超市即食麵被搶購一空；另外，大摩上周四料未來60日股價上升，維持「增持」評級，目標價睇8.6元。