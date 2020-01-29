港股直擊 即巿股評

花旗發表中國消費股報告，因應武漢肺炎疫情，預期短期內自選消費類股份所受的負面影響將大於必需消費股。

該行認為江南布衣(03306)、周大福(01929)、六福(00590)、歐舒丹(00973)及上海家化

(600315.SH)及莎莎(00178)短期受的負面影響較大。餐飲方面，預期海底撈(06862)受的影響較快餐連鎖為主的百勝中國(YUMC)為大。另外，隨著消費者更不願意外出用膳，而傾向在家煮飯，預期高鑫零售(06808)受惠目前情況，公司與天貓超市的戰略合作可促使爭取更多市場份額。

運動服方面，花旗認為時尚服裝業務佔比較大的安踏(02020)較受影響，公司有五成銷售來自FILA。

必需消費方面，繼續看淡籲沽周黑鴨(01458)，公司較依賴經營線下的實體店，且有大部分銷售來自河北省。啤酒及飲料方面，隨著在第二三季進入旺季，預期華潤啤酒(00291)、百威亞太(01876)及統一企業(00220)受的影響較細；另外對旺旺(00151)及康師傅(00322)小吃及方便麵業務影響亦正面，惟下半年隨著疫情影響退減，有關的受惠程度亦下降。

此外，報告認為武漢肺炎提高了消費者對健康、營養、衛生及健身的意識，短期有利蒙牛(02319)、維達(03331)、恒安(01044)及中順潔柔(002511.SZ)，滔搏(06110)及李寧(02331)中長期則較受惠。

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