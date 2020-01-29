即巿股評 港股直擊

武漢肺炎疫情蔓延，市場擔心持續爆發或拖累全球經濟，港股喺農曆年假期間，亞太區其他股市顯著下跌，港股鼠年首個交易日，紅盤低開，今早更逼近100日線(27095點)，跌逾800點。恒指裂口低開848點，報27101點，以創自去年12月12日以嚟低位，不過100日線暫見支持，大市跌幅逐步收窄至630點，高見27319點，其後大市於27250點附近爭持。半日恒指報收27289點，跌660點；國指則報收10650點，跌325點。

重磅藍籌股幾乎全線向下，除咗騰訊(00700)或受惠留家消費概念，旗下手遊業務不受影響，股價低開後升市回升，係唯有錄得升幅藍籌。其他重磅股友邦(01299)、大笨象(00005)、平保(02318)難逃一跌。新經濟股未受疫情影響，龍頭騰訊已見逆市向上，其他新經濟股同樣低開高走，阿里健康(00241)半日升近7%，創逾四年新高。平安好醫生(01833)、網龍(00777)、新東方在線(01797)等，全部逆市向上。

之前阿Man推介過嘅香港電視(01137)亦受惠疫情期間，市民減少外出而增加網上購物活動，半日大升一成，股價重返假期前高位，料可進一步向4.5元出發。相反疫情爆發，各人提高防疫意識，減少往人多公眾地方，澳門賭場於新年假期間相對冷清。據澳門旅遊局公布資料顯示，年三十冕(24日)至大年初三(27日)到訪澳門旅客數目達19.5萬人次，按年大減69%，當中來自中國內地旅客急挫75.1%，濠賭股全線下挫。之前澳門政府曾表示，一旦疫情更嚴重，或考慮暫時關閉賭場，濠賭股全線下跌，暫時呢個板塊避之則吉。除咗濠賭股之外，旅遊相關股份亦受疫情最嚴重打擊股份，旅遊股及航空股呢段時間亦遭拋售，短線難望有起色。同樣零售股亦面對較大沽壓，暫時不宜沾手。

雖然今早港股跌幅收窄，暫時喺100日線有支持，不過未來一至兩星期為疫情爆發高峰期，要留意疫情發展。如疫情受控，阿Man相信大市今早考驗過27000水平後，短線低位或已見，但大市要保持之前強勢，至少要重返27500水平靠穩。有意趁低吸納者，於27000至27500水平可先入一注，再觀察疫情發展。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)