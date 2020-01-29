港股直擊 即巿股評

內地新型肺炎疫情爆發，市場擔心影響經濟，港股鼠年首個交易日，今早曾插逾八百點，半日險守百天線(27095點)收市。

受內地新肺炎疫情拖累，恒指裂口低開848點，報27101，創去年12月12日以來新低，但已是今早低位所在，加上百天線暫見支持，大市跌幅收窄至630點，高見27319，隨後大市在27250點爭持。最終恒指半日收報27289，跌660點或2.36%；國企指數收造10650，跌325點或2.97%，大市半日成交683.3億元。

藍籌股近乎全軍覆沒，友邦(01299)跌1.5%；滙控(00005)跌1.6%；建行(00939)挫3.6%；平保(02318)跌3.2%；吉利(00175)降2.2%；恒隆地產(00101)挫5.8%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

濠賭股：據澳門旅遊局公布資料顯示，年三十(24日)至大年初三(27日)到訪澳門的旅客數目達19.5萬人次，按年大減69%，當中來自中國內地的旅客急挫75.1%，濠賭股全線下挫，金沙中國(01928)挫5.7%；銀娛(00027)挫4.7%；永利(01128)挫4.8%；澳博(00880)跌3.3%；新濠(00200)挫5.2%；美高梅(02282)插6%。

旅遊相關股：內地早前暫停經營旅行團及自由行相關產品，旅遊相關股沽壓大，中旅(00308)挫6.9%；復星旅遊文化(01992)插7.2%；錦江資本(02006)挫2.2%；同程藝龍(00780)跌1.8%；航空股東航(00670)挫4.2%；南航(01055)跌3.9%；國航(00753)跌3%；國泰(00293)跌2.9%；廣深鐵路(00525)挫逾一年低，中午瀉5.7%；中航信息(00696)插5.1%。

零售股：港府局部封關，零售股沽壓亦大，莎莎(00178)插8.5%；周大福(01929)瀉8.1%；六福(00590)挫4.7%；周生生(00116)跌4.7%；歐舒丹(00973)挫5.1%；利福(01212)跌2.3%。

新經濟股：個別新經濟股未受武漢肺炎疫情所累，股價逆市造好，阿里健康(00241)創逾四年高，半日飆升6.9%；連跌兩個交易日的平安好醫生(01833)，中午反彈5.5%；網龍(00777)升2.7%；百奧(02100)揚4.9%；騰訊(00700)升0.6%，更是唯一錄得升幅藍籌；新東方在線(01797)揚3.6%。

焦點股份

香港電視(01137)：擔心內地新型肺炎疫情，市場憧憬本港市民外出購物減少，轉移網上購物，港視(01137)中午大升10.8%，成交有6400萬元。

歌禮製藥(01672)： 乙肝免疫療法臨床試驗獲批，中午狂飆33.9%，成交有1.9億元。

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