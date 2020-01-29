港股直擊 即巿股評

早晨！祝大家新年快樂！開工大吉！最緊要身體健康！

放假期間政府帶頭話home office(前線或必需要返嘅同事例外)，噚日公司一眾老細們經過開會之後，最後「二仔底」跟政府，所以呢三日我都係home office。相信有好多朋友今日都真係要返office或者出外開工，但無論點都好，大家都要小心，戴實個罩。

今朝早同事幫手出咗個push，message係話「鼠年首個交易日，港股未能紅盤高開，恒生指數低開848點，報27101點。」基於我家老爺馬日都係home office嘅關係，佢被迫陪我睇財經節目，佢望實電視畫面裡面最底嗰兩行個股報價嘅走字，忽然大叫一聲：我搵到啦！終於有一隻係綠色(即係升)架！我問佢呢隻係乜，佢話係海底撈(06862)，我都不禁「妖」咗一聲，然後去刷牙。

一開波恒指無咗800幾點，坦白講都預咗，事關有印象上個星期仲有市時，記得黑期都係跌呢個點數。開日線圖睇，今日呢個大裂口都真係唔知幾時可以補得到，一插當然插穿咗條保歷加通道啦，就連放年假前嗰條250同50天線都無埋，可幸嘅仲有條100天線(26983點)支持住，依家10點4分，恒指做緊27229點，跌719點，見SlowSTC(14,3)兩線都落到去嚴重超買水平，要博見技術反彈似乎問題不大，但唔好預期佢可以收復失地。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，今日大裂口向下，一劍殺咗六層牛證街貨，當中包括27500至27599點嘅重貨區，唔好睇少每層得嗰幾百張期指街貨，計落夾埋都有1802張期指，而最多新增牛證層就喺26400至26499點，呢度有相當於263張期指，而牛證重貨區就喺26800至26899點，呢度有相當於526張期指。

承上所估，今日或者會有唔少資金以貼價牛去博大市出現技術反彈，但咁樣嘅情況就好容易會儲落一堆牛證街貨喺度，touch wood又多一單新增感染個案，甚至係死亡個案嘅話，又再次成為插市嘅原因，呢個點點玩好？

兩個做法，第一：唔玩(真架！呢個市真心難玩架，個股另計。)。第二：用貼價牛捕捉今日嘅小型技術反彈，千祈唔好過夜，因為貼牛只係博即日大市跌得太深嘅反彈，唔係博佢掉頭升；再搭多隻熊證，好淡兩邊都開目的只有一個：幫自已做對沖。

真係咁玩嘅，建議揀同現價至少有250點差距牛證，至於熊證方面，幾貼價都同現價有逾千點距離，所以嚴格嚟講都係貼價熊，基於整個氣氛同走勢都係向下，同埋估計資金追貼價牛博反彈而又儲落一堆街貨前題下，反而熊證揸嘅時間可以耐過牛證。當然，用恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)做Call/Put來回Day Trade亦都係另一個方法啦，偷雞玩係咁架啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家