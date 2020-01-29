港股直擊 即巿股評

港股農曆新年假後復市，受期內外圍美股向下，以及新型肺炎疫情擴散拖累下，港股鼠年首個交易日大幅裂口低開。

恒指低開848點或3%，報27101，在100天平均線(約27094點)附近有支持，其後跌幅收窄，暫時高見27312，跌637點。截至10時10分，恒指跌719點，報27230。

國企指數跑輸，插337點或3.1%，報10638。

內地股市繼續假期休市。

受疫情影響較大的板塊繼續捱沽，銀娛(00027)及金沙(01928)均挫逾5%，暫為表現最差藍籌。

港府局部封關，內地亦暫停簽發赴港自由行簽注。零售股捱沽，莎莎大跌逾8%；周大福(01929)插逾7%。

鐵路相關股、航空股、內房股、中資保險及券商股受壓，中交建(01800)及中國太平(00966)挫逾半成；萬科(02202)及中信証券(06030)及新華保險(01336)跌逾4%；平保(02318)挫3.1%；南航(01055)及東航(00670)挫近半成。

騰訊(00700)僅跌0.1%，報385.4元，暫為表現最好藍籌。

阿里巴巴(09988)低開4.1%，報205.8元，現跌2.7%。

美團點評(03690)一度逆市彈升逾3%，最新升0.9%，報103.3元，最近有外資券商認為美團的外賣業務或受惠於疫情擴散令需求上升。