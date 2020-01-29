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【異動股】海底撈見逾五個月低後反彈 內地門店暫停營業至周五

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海底撈(06862)內地門店暫停營業至周五，股價今早見逾五個半月低位後反彈，最新升1.5%報30.15元，成交有1億元。

公司公布，自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，內地多個省市採取各項嚴格措施遏制疫情蔓延。為積極配合疫情防控工作，確保員工和顧客的健康與安全，公司決定於1月26日至1月31日暫時停止中國地區門店營業，港澳台地區除外。

根據疫情發展情況和政府相關政策，如開業時間需延期，公司將於適當時候作出進一步公告。

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