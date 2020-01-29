即巿股評 港股直擊

上周五為農曆年卅，只有半日市，恒指高開，先跌後反彈，半日波幅203點。恒指收報27949點，升40點或0.15%，成交金額473.22億元。國指收報10976點，升23點或0.22%。

恒指以陽燭近「T字線」收市，並繼續守在250 SMA 之上及在保歷加通道之內。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱，並與指數背馳。半日上升股份 863隻，下跌579隻，整體市況偏好。

海底撈(06862)公布，為積極配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，確保員工及顧客健康與安全，決定自上周日至本周五暫時停止中國大陸地區門店營業，但港澳台地區除外。集團將根據疫情發展情況及政府相關政策，如開業時間需延期，將於適當時候進一步公告。在2018財年，來自中國市場的收入佔集團總收入約91.93%。

復星旅遊文化(01992)公布，鑑於2020年1月起中國大陸地區的新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發，集團根據國家和各地關於防控疫情的有關規定，實施了包括疫情防控措施、客戶旅遊服務的取消及改期保障等一系列措施，以保障客戶和員工的健康安全和服務 體驗。集團預計來自中國大陸地區的度假村及旅遊目的地運營以及旅遊休閒服務及解決方案的收入在近期將受到較大的影響。由於集團已實施全球化的旅遊運營，中國大陸地區外的旅遊運營收入於2019年預期約佔總旅遊運營收入的87% ，預計未來受中國大陸地區疫情的影響有限。

在農曆長假期期間，新型冠狀病毒感染肺炎疫情有惡化跡象，影響投資市場氣氛，外圍股市走勢偏軟。昨天下午有媒體報道指，香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，港大微生物學系已研發新型冠狀病毒疫苗，將進行動物測試，有望一年內臨床實驗，料息改善了投資市場氣氛，料今天恆指低開後走勢甚反覆，若能守在100 SMA (約27100) 之上，指數有望在早市尾段反彈。

另，是日大年初五，但由於未立春，故其實仍為己亥年。是日開市八字為 己亥年 丁丑月 辛未日 癸巳時，地支丑未沖，是為月破，料走勢甚波動，投資者宜注意風險。

個股

石四藥集團(02005)的主要業務為從事研究、開發、製造及向醫院及分銷商銷售廣泛類別的成藥及原料藥。集團的製造廠房位於中國河北省及陝西省，並主要向中國內地客戶進行銷售。

集團的NP-01片（25mg及50mg）的新藥申請已獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心受理（受理 號：CXHL2000022及CXHL2000023）。該產品為用於治療腫瘤的口服片劑。

NP-01為集團與國內研究機構共同開發，具有自主知識產權的全新小分子化合物，其專利已經在中國、美國和歐洲獲得授權，屬於化學藥品1類新藥。研究表明，NP-01在胃癌、肝 癌、肺癌、前列腺癌等多種腫瘤動物模型中表現出優異的抗腫瘤活性，具有良好的藥代動力 學特徵，兼具良好的安全性和耐受性，特別是在胃癌PDX模型（人源腫瘤異種移植模型）中顯 示優於已經上市的抗胃癌小分子靶向藥物的抑瘤活性，並且有望拓展至肝癌、肺癌、前列線 癌等其他腫瘤，全球尚無同靶點藥物獲批上市。

集團近日走勢改善，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報7.82元，市盈率 25.69倍，周息率 1.151%。

岑智勇 獨立股評人