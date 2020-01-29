港股直擊 即巿股評

港股農曆新年期間，外圍美股顯著下挫，新型肺炎疫情持續升溫拖累下，今日年初五鼠年首個交易日勢將大幅低開，考慮二萬七關口。

美股道指經過上周五及周一累挫逾六百點後，周二反彈。市場對內地新型冠狀病毒肺炎疫情，對經濟造成影響的憂慮略為降溫，股市反彈。道指最多升過287點，收市報28722點，升187點或0.66%；標普500指數收報3276點，升32點或1%；納指收報9269點，升130點或1.43%。市場預料聯儲局當地時間周三維持利率不變。

蘋果公司首季度收入和每股純利均好於預期，該公司預計二季度營收630億美元至670億美元，也超出分析師預估。

美國數據方面，20個城市的房價11月創下九個月來最大漲幅；里奇蒙聯儲1月份製造業指數升至2018年以來的最高水平；1月份消費者信心指數升至五個月高點；商業設備訂單12月意外下滑，低於經濟學家預期。

美國將在20個機場對來自中國的旅行者進行病毒篩查，衛生部門擬派醫療專家前往中國疫區，以便更好了解發展迅速的新型冠狀病毒。

新華社報道，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山料肺炎疫情或在一周或 十天左右達到高峰，此後不會大規模增加。預計不會因春運返程出現大傳染。另外，本港採取措施限制內地個人旅客入境，中國則暫停辦理內地居民往來港澳地區旅遊簽注。

內地股市繼續休市，人民銀行承諾下周一恢復開市後提供充足流動性。

ADR港股比例指數報27077，較上周五收市低871點或3.22%。恒指上周五半日市收報27949點，升40點或0.1%。總結全周4.5個交易日，恒指累跌1106點或3.8%，連升七周告終。受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，預料航空等交通板塊繼續跑輸大市。

摩根大通表示，雖然內地新型冠狀病毒肺炎疫情改善之前，股市可能會持續下跌，但以歷史過往經驗，大型疫情爆發只會令到股市平均下跌4.7%，跌幅越大，疫情過後反彈力度亦更大，認為市場對疫情的恐懼情緒，將會提供買入機會， 而不是持續拋售的原因。

焦點板塊

5G概念：英國允許華為參與英國5G網絡的部分建設，雖然仍被排除在5G網絡最敏感的核心部分之外，但該公司將能夠提供天線和基站等對5G網絡部署至關重要的其他設備。

焦點股份

國泰航空(00293)及國泰港龍由1月30日起至3月底，將會逐步減少來往香港及內地航班50%或更多的運力。

復星旅遊文化(01992)指內地新型冠狀病毒感染肺炎疫情，對公司影響有限。

佐丹奴(00709)預料，截至去年底止全年股東應佔溢利減少約38%，或使用權資產減值損失後，股東應佔溢利減少約50%。