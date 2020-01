即巿股評 港股直擊

今天是大年初五,祝讀者新年快樂,身體健康!

古詩曰:失守街亭罪不輕,堪嗟馬謖枉談兵。轅門斬首嚴軍法,拭淚猶思先帝明。

在《三國志.諸葛亮傳》中有關第一次北伐的全部記載:六年春,揚聲由斜谷道取郿,使趙雲、鄧芝為疑軍,據箕谷,魏大將軍曹真舉眾拒之。亮身率諸軍攻祁山,戎陳整齊,賞罰肅而號令明,南安、天水、安定三郡叛魏應亮,關中響震。魏明帝西鎮長安,命張郃拒亮,亮使馬謖督諸軍在前,與郃戰於街亭。謖違亮節度,舉動失宜,大為郃所破。亮拔西縣千餘家,還於漢中,戮謖以謝眾。

內容十分精簡,但明顯看出街亭失守是北伐勝敗逆轉的關鍵轉捩點。據《三國志》記載,馬謖才氣過人,好論軍計,多次提到諸葛亮對他十分器重。然而,馬謖雖然自幼熟讀兵書,但性格上剛愎自用、自以為是,沒有聽從實戰經驗豐富的王平勸諫選擇依城死守,結果導致在街亭之戰一敗塗地(當然,近代對街亭之戰也有爭議的地方,但非本文重點,此處不贅)。

事實上,股市投資也有如行軍打仗,就如傳奇宏觀交易員、Tudor Investment Corporation 的創始人 - 保羅.瓊斯(Paul Tudor Jones II)的投資名句:Don't be a hero. Don't have an ego. Always question yourself and your ability. Don't ever feel that you are very good. The second you do, you are dead.。簡單來說,投資切忌就是「逞英雄」或「過度自信」。

面對內地疫情持續擴散和惡化,我不知道什麼時候市場才到最壞的時刻,實際上也不可能知曉;但作為投資者,更值得研究的是:無論今天市場怎麼變化,都知道該怎樣應變。

