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今天是大年初五，祝讀者新年快樂，身體健康！

古詩曰：失守街亭罪不輕，堪嗟馬謖枉談兵。轅門斬首嚴軍法，拭淚猶思先帝明。

在《三國志．諸葛亮傳》中有關第一次北伐的全部記載：六年春，揚聲由斜谷道取郿，使趙雲、鄧芝為疑軍，據箕谷，魏大將軍曹真舉眾拒之。亮身率諸軍攻祁山，戎陳整齊，賞罰肅而號令明，南安、天水、安定三郡叛魏應亮，關中響震。魏明帝西鎮長安，命張郃拒亮，亮使馬謖督諸軍在前，與郃戰於街亭。謖違亮節度，舉動失宜，大為郃所破。亮拔西縣千餘家，還於漢中，戮謖以謝眾。

內容十分精簡，但明顯看出街亭失守是北伐勝敗逆轉的關鍵轉捩點。據《三國志》記載，馬謖才氣過人，好論軍計，多次提到諸葛亮對他十分器重。然而，馬謖雖然自幼熟讀兵書，但性格上剛愎自用、自以為是，沒有聽從實戰經驗豐富的王平勸諫選擇依城死守，結果導致在街亭之戰一敗塗地（當然，近代對街亭之戰也有爭議的地方，但非本文重點，此處不贅）。

事實上，股市投資也有如行軍打仗，就如傳奇宏觀交易員、Tudor Investment Corporation 的創始人 - 保羅．瓊斯（Paul Tudor Jones II）的投資名句：Don't be a hero. Don't have an ego. Always question yourself and your ability. Don't ever feel that you are very good. The second you do, you are dead.。簡單來說，投資切忌就是「逞英雄」或「過度自信」。

面對內地疫情持續擴散和惡化，我不知道什麼時候市場才到最壞的時刻，實際上也不可能知曉；但作為投資者，更值得研究的是：無論今天市場怎麼變化，都知道該怎樣應變。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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