港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後回穩，港股豬年最後一個交易日表現反覆，於牛熊線上方見支持。

恒指高開26點，甫開倒跌，曾挫134點，見27774點全日低，於250天線(約27708點)上方見支持，掉頭走高，最多升68點，見27997點。恒指收報27949點，升40點或0.1%。大市今日上升股份比例58%，下跌股比例42%。

總結全周4.5個交易日，恒指累跌1106點或3.8%，連升七周告終。

國企指數報10976點，升23點或0.2%；全周跌443點或3.9%。

總結豬年，恒指跌40點或0.1%；國指跌60點或0.5%。

半日市成交額473.22億元。

即月期指收市報27922，升107點或0.38%，低水28點，成交82237張。

隨A股今起休市，「滬深港通」雙向交易亦暫停，至下周五(1月31日)恢復。港股今日下午起休市，至年初五(1月29日)復市。

藍籌股方面，中移動(00941)升2.5%，領漲大市；騰訊(00700)升0.1%；恒隆地產(00101)升1.6%。相反，石藥(01093)跌1.2%；中生製藥(01177)跌0.7%；吉利(00175)跌1.2%；舜宇(02382)跌0.2%，不過豬年累升80.8%，為藍籌升幅王。另外，中石化(00386)今日無起跌，豬年累挫31.7%為藍籌跌幅王。

焦點板塊

濠賭股：澳門特首賀一誠指澳門不排除因應疫情關閉賭場，濠賭股先低後回穩，收市個別發展。金沙中國(01928)升1.2%；銀娛(00027)升0.8%；澳博(00880)升0.3%；新濠國際(00200)升0.2%。永利澳門(01128)跌0.9%；美高梅中國(02282)跌0.6%。

內需消費股：多個今早回升，九毛九(09922)彈升3.5%；呷哺呷哺(00520)升1.6%；同程藝龍(00780)升1.3%；貓眼娛樂(01896)升2.6%。歡喜傳媒(01003)終止《囧媽》保底發行協議，另外與字節跳動訂立合作協議，內地傳媒指《囧媽》將在字節跳動旗下平台免費首播，股價狂飆43.1%。另外，績佳兼獲大行上調目標價的維達(03331)再升7.1%；康師傅(00322)獲大摩升目標，股價升2%。相反，廣深鐵路(00525)創逾六年低位，收市跌0.9%；海底撈(06862)跌1%；味千(00538)挫4.8%。

焦點股份

中芯國際(00981)：晶片股仍受追捧，中芯收市升4.1%，創多年收市新高。

國泰君安(02611)：曾急飆10.1%，見14.86元創逾8個月高，收市升3%。集團日前公布去年業績快報，盈利86.26億元人民幣，按年增長28.59%。

國際天食(03666)：收市挫6.7%，報0.154元創上市新低，成交量激增至1.17億股，屬上市後最活躍。

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