即巿股評 港股直擊

信義光能(00968)主要從事生產及銷售太陽能玻璃產品，為全球領先太陽能光伏玻璃製造商之一，廠房主要設於中國及馬來西亞。近年內地太陽能政策反覆，其中較大影響的有2018年太陽能政策(或稱「531政策」)，大幅收緊光伏裝機的補貼規模，令下游市場需求出現急跌，光伏產品價格亦告下挫。

集團去年業績亦受影響，截至6月底止的中期營業額按年減少4.3%至39.97億港元，純利更跌21.5%至9.53億港元。由於產品售價下跌、以及天然氣及硅砂等原料成本壓力加大，令毛利率下跌3.3個百分點至39.3%。集團的主營業務太陽能玻璃銷量增加13.6%，惟由於價格下降，營業額下跌5.8%至29.25億港元，佔總收入約73.2%，該業務的毛利率亦跌6.1個百分點至27.3%。

不過，信義光能去年3月曾以先舊後新方式配股，以及5月分拆信義能源(3868)，帶動中期手持現金大幅提升，較2018年底急增4.5倍至43.52億港元，淨資產負債比率亦降至20.2%，有利未來數年的擴張產能計劃。集團去年底總產能已增至日均7800噸，今年將增加4條生產線，分別位於廣西及安徽，總產能增至日均11800噸，預計今年底有效產能再增40%，領漲同業。

另外，信義光能於馬來西亞設有生產線，以應付美國的訂單需求；而美國關稅措施升級，反令公司受惠，因競爭對手較多於中國設廠，因此加徵關稅令集團旗下產品更具競爭優勢。集團正於東盟及鄰近歐洲選址興建新廠房，有助汽車玻璃等業務進一步全球化，亦可拓展收入來源。

基本面維持偏強

近年中央積極實施節能減排，發展新能源有國策配合，加上太陽能補貼項目陸續動工，光伏迎來剛性需求，有助帶動太陽能玻璃產業。預期安裝需求持續提升，配合雙面玻璃的應用，太陽能玻璃整體市場前景正面。

信義光能今年1月6日曾被控股股東減持，以每股5.1至5.25港元配售3.5億股或4.3%股份，套現最多18.38億港元，其後股價已迅速反彈。目前集團庫存低企，加上今年上半年新供應有限，公司基本面依然偏強。而自去年下半年太陽能玻璃價格持續向上，憧憬信義光能今年業務仍錄得可觀增長，後市續可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期信義光能2019、2020及2021年每股盈利為0.293、0.391及0.477港元，給予12個月目標價6.80港元，相當於2019年預測市盈率23.3倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理