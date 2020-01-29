即巿股評 港股直擊

讀者Maggie問:「您好，本人32元買金山軟件(03888)多時，26元放出，現想買回，請問多少錢可入？上望多少？ 謝謝！」(上周五收報25.05元，升2.9%)

陳偉聰 友信證券研究部總監

「金山軟件股價近期低調走高，因獲大行唱好，當中最大亮點是預期金山的辦公室軟件及金山雲業務未來會有強勁增長，後者需求料受惠於視頻上載及雲端遊戲。市場一直憧憬金山雲可獨立分拆上市，分拆後的估值料不低，這對整間公司的資產淨值(NAV)提升將有直接幫助。雖然金山現價可搏，但待其略為回調後才追入會較穩陣，因為該股股價近期並無跟隨大市回調，故當未來大市回升，資金有機會從包括金山在內的科網股流出獲利，轉而流入其他板塊。基於上述原因，讀者不需急於一時追入，可待股價未來回落至23至24元左右時才買入金山。如果金山雲分拆成真，股價未來更可上望30元。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「金山軟件的業務主要分三大板塊，包括網絡遊戲業務、雲業務以及辦公軟件及服務，目前集團雲業務以及辦公軟件服務的發展正處於較高增長階段，兩者在2019上半年的收益增長分別達至98%、33%；而2019第三季度亦分別維持62%、50%的按年增長速度。相對而言，集團網絡遊戲業務在今年首三季度出現低單位數字跌幅，反映了現有遊戲的收益下降。我們預期集團未來在雲業務以及辦公軟件服務的業務仍可以維持較快增長，而網絡遊戲隨著今年幾款新遊戲上線而維持平穩。中短期而言，集團繼去年11月份分拆金山辦公在內地深圳創業板上市後，如今亦計劃分拆旗下附屬公司金山雲於美國上市，預期此項上市進程將成為股價短線具向上動力的催化劑。對於Maggie而言，由於前期於32元買入，26元賣出，因此如今可考慮再度買入以作為降低前期首輪買入的成本。建議可待股價回落至24元附近吸納，上望27元。」

陳鎮強 信報高級分析員

「金山軟件第三季扭虧，不過受累於美國上市的子公司獵豹移動的撥備，去年全年業績勢見紅。集團題材有兩個，一是雲計算概念，另一是同系小米(01810)漸入佳境，炒溢出效應。雲計算方面，留意集團分拆金山雲。當焦點業務獨立上市，或引走資金投資明星業務。另外，金山軟件向來難炒，預測市盈率達80倍，相對地雲計算概念股，港股還有ATM三大科網龍頭可取。如要向難度挑戰，吼50天線吸。」

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