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【異動股】歡喜傳媒突飆33% 傳《囧媽》於字節跳動平台免費播

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歡喜傳媒(01003)突落鑊，曾飆32.9%，見1.82元近一年高，現升21.9%，成交額759萬元。

集團公布，《囧媽》不能如協議約定於2020年大年初一首映，集團決定按條款終止保底發行協議。

另外，集團宣布，全資附屬公司歡歡喜喜與北京字節跳動訂立合作協議，雙方將於在線視頻相關的多個領域展開合作。

內地傳媒報道，《囧媽》將於大年初一，在字節跳動旗下抖音、今日頭條、西瓜視頻和抖音火山版等平台免費首播。

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