即巿股評 港股直擊

武漢肺炎病例及死亡人數持續上升，暫時死亡率明顯未如當年沙士嚴重，對本地樓市的打擊料較沙士為細，但如何發展包括會否變異的不確定性仍高，不宜掉以輕心。恒指高位回調整固正常，中線走勢仍值得憧憬，周線圖顯示恒指10周線正升穿50天線，形成一組利好的「黃金交叉」訊號，再加上內地3月初兩會舉行之前一個月，A股升多跌少（上證指數過去十年兩會前一個月平均升3.4%），料港股可守於250天線約27700點附近水平。

跟隨EJFQ「精明選股」，最近一個月發盈喜的股份有60隻，包括：國壽(02628)、中國財險(02328)、維達國際(03331)、中聯重科(01157)、康龍化成(03759)，海通證券(06837)等多隻券商股。當中較受分析員睇好的，即建議買入／增持佔比有八成以上的，包括：國壽、維達、麗珠醫藥(01513)、康龍化成、中石化油服(01033)，以及福萊特玻璃(06865)，若股價回落可以留意。

至於發盈警則略多，有68家，以中小型股為主，包括鞍鋼(00347)、馬鋼(00323)。整體而言，反映到目前為止，12月底年結之公司，盈利表現未算突出。

華潤醫藥估值夠殘

防疫概念下藥股活躍，市值逾480億的華潤醫藥(03320)可留意，為內地第二大醫藥分銷商。製藥業務旗下品牌包括3家A股華潤雙鶴、華潤三九、東阿阿膠；零售店品牌包括華潤堂、醫保全新、禮安連鎖和同德堂，收入逾九成來自內地。近績對辦，中期純利有30.4億港元，按年增長34.9%。公司在內地最新一輪的藥品集中採購之中，有3種產品中選，股價反應正面。另外，公司正加大研發投入，加快向自主創新戰略轉型，聚焦化藥新藥、中藥經典名方、生物藥等優質在研項目。

市場上有11個分析員給予潤藥評級，其中8個建議買入/增持，平均目標價達11元。預測去年全年盈利增長兩成，今年再增長一成，表現平穩。預測市盈率約9倍，較過去的中位數（15.3倍）低2.4個標準差；預測市賬率及市銷率同樣較中位數低超過2個標準差；估值頗低殘。

系統顯示華潤醫藥的基本因素評分(F-score)在9分滿分中取得7分，反映過去12個月在盈利能力、經營效率都不俗，美中不足是負債水平略嫌偏高，有待改善，另外東阿阿膠業績見紅，今年能否及時復甦。

潤藥近日在成交配合下抽穿多條平均移動線，走勢好轉，現價7.7元附近分段收集，中線上望8.6元。

羅崇博 (杜比)