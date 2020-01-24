即巿股評 港股直擊

今日分析股份是數碼通電訊(00315)，於去年9月27日晚上發布的2018/19年報顯示，截至去年6月底股東應佔溢利約6.32億元，較2018年同期溢利約6.15億元，增長2.76%，為2015/16至2018/19財年 (共四年) 溢利首度錄得增長；至於金額卻只是期內第三高，反映去年6月以來香港的社會運動，或現時的中國經濟下行狀況，對集團已構成一定程度的負面影響。截至去年6月底資產淨值約50.57億元，而截至去年12月底已發行股數約11.22億股，計出每股淨值為4.5086元，相對今年1月20日收報6.36元，市賬率為1.41倍，高於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏高水平。

市賬率及市盈率分析

然而，參考於2017/18和2018/19年之每年最低市賬率為1.88和1.62倍，平均值為1.75倍，高於現時的1.41倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為4.5086元，得出每股合理值為7.90元，較6.36元之潛在升幅為24.21%。而截至去年6月底的股東應佔溢利約6.32億元，相對現時已發行股數，每股盈利為0.5637元，對比6.36元之市盈率為11.28倍，參考上述兩個財年之每年市盈率為14.49和12.95倍，平均值為13.72倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為7.73元，較6.36元之潛在升幅為21.54%。

股息率超過六厘吸引

另可留意集團於2017/18和2018/19度年每股股息為0.41和0.39元，變動不大，而後者相對現價6.36元，計出股息率為6.13%。參考上述兩個財年之每年股息率平均值為5.23%，相對上述每股股息，計出每股合理值為7.46元，較6.36元之潛在升幅為17.30%。綜合上述三種分析，每股合理值為7.46至7.90元，平均值為7.70元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過21%，連同股息率超過6厘，預期一年回報率超過27%。

專注激烈競爭中致勝

集團於1992年成立，為新鴻基地產 (0016) 的附屬公司，主要為香港及澳門的通訊服務供應商，提供話音、多媒體及流動寬頻服務，並同時為家居及商務市場提供固網光纖寬頻服務。於2018/19年報，管理層對業務展望表示目前的營運環境受宏觀經濟的不明朗前景及激烈競爭所影響，令盈利能力受壓。面對短期內的各種重大阻力，集團將會專注於激烈市場競爭中致勝的基礎因素，及推動在高潛力範疇的增長，這包括深化針對不同客戶群的市場策略、拓展企業應用方案、優化客戶體驗及透過數碼化提升生產力。

短期業務出現的機遇

5G技術發展將會提高數據傳輸速度、減少網絡延遲及增加網絡流量。中期而言，5G將會帶來龐大商機，而發展智慧城市更會帶來更多機會。在未來數月，數碼通會循序漸進地投資於5G網絡，把握5G帶來的新機遇。從以上描述，反映集團表現務實，不過相對筆者上述市盈率為11.28倍，認為集團2019/20財年每股盈利增長率才可望突破11.28%。雖然如此，考慮到股價現處近2010年12月以來低位，認為今年股價仍有上升空間。

自去年2月13日高見9.84元，為2019年高位，之後股價便見反覆向下，至12月4日低見5.61元，高位回落接近43%，為2010年12月以來最低，足見股價自去年12月開始處於低水平。而現價6.36元較5.61元相距11.79%，僅差約一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於5.70元或以下買入；保守者則可於5.05元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為7.50至7.80元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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