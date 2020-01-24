即巿股評 港股直擊

豬年最後一篇文章，就在武漢肺炎爆發期間與讀者見面。回想在兩周前的文章，筆者曾說過如要在看好或看淡兩者二選其一，筆者將選擇看淡，當時建議投資者可買入恒指反向ETF FI南方恒指(07300)，並以5.3元作目標，或直接沽期指(文章公布前即月期指收28622點)，但要有心理準備捱價500點至800點。自該篇文章於1月10日刊登後，FI南方恒指從推介前5.13元跌至最低5.03元，而即月期指則最高升至29222點。

換句話說，當日跟足筆者指示操作的朋友，FI南方恒指最多只輸過1.9%，而期指則捱最多600點。捱價的時候最容易會動搖一個人的信念，筆者亦不例外，上周曾經心淡，以為自己睇錯市將要認輸之際，真心感激武漢居民沿沿不絕輸出肺炎，還在22日當晚漏夜走了30萬人出來，相信經過年初一至年初四春運人類大挪移之後，更加大規模爆發、感染及死亡數字將會直線上升。

贏家唔會玩期權

本周四，FI南方恒指收報5.27元，較推介前累升2.7%，即日高位5.29元，距離筆者目標價僅1仙；即月期指昨日收報27815點，較推介沽期指時贏807點(即月夜期最低27591，贏過千點)。曾經有不少讀者問，筆者為何不考慮以期權作為投資工具，我亦已經重複答了很多次，就趁今次豬去鼠來之際，再三答多一次。第一，期權是無錢人玩的玩意，無錢就咪鬼做投資，儲多兩個錢過年罷啦！

第二，玩期權的人大部分是因為覺得自己可以鎖定自己輸有限數目的錢，亦即能夠控制自己輸幾多。這種想法又是白癡當真理，投資竟然不是為了贏錢，而是為了limit自己的虧損，咁做咩要投資？贏家與輸家的分別，並非一個人比另一個人聰明，而是心態。第三，ETF是一件好均真的產品，以1倍產品為例，被追蹤的產品與該ETF理應齊上齊落。同樣地，期指亦能直接反映你的勝負。

然而，期權是一種會出現就算你睇啱邊都會輸時間值的東西，除了要睇啱方向，還要在某個特定時空內睇啱先有得贏，公平嗎？我跟大家舉一個例子，我在本月初港股約28200點的時候，同時沽了即月期指及買入FI南方恒指，第一注捱價捱得好辛苦；第二注，我在港股於29000點之上，於28988點沽了下月期指，並再加注買入FI南方恒指。你玩期權的話，你捱得過嗎？你贏到我嗎？無論是百份比還是實際回報，你一定輸比我！

無錢、輸家、唔公平，點解我要參與，點解我要叫人參與？Sorry，我做開贏家，唔識教果啲又無錢又習慣做輸家的人玩唔公平遊戲，然後仲要講到似層層將歪理演繹成真理，真係令人作嘔的。我好耐都未試過咁寸了，因為過去幾年總是有人叫我做人圓滑一點，說話客氣一點。當我學習低調一點、客氣一點的時候，好多人以為我死了，覺得我無料到了。

博升三成好合理

好啦，豬年最後推介一隻股票，金活醫藥(01110)，邏輯好簡單，肺炎爆發醫藥股當炒，金活估值市值雙低。金活業務相當簡單，一)代理分銷藥物及保健品，包括京都念慈菴、喇叭牌正露丸、Culturelle益生菌、Lifeline Care魚油；二)代理分銷外用藥油，包括曼秀雷敦、白花油(00239)與金活依馬打正紅花油。截至去年6月底止半年，金活收入減少6.7%至5.2億元人民幣，純利大升19.4%至3288.5萬元人民幣，每股盈利0.0528元人民幣。

金活昨日收報0.91元，現價相對去年預測市盈率(P/E)僅7.6倍，市值只得5.7億元，低水得太誇張。如予其10倍預測P/E，目標價已達1.2元，屆時其市值僅7.5億元，估值市值絕不過份，而潛在升幅已超過三成，實屬刀仔鋸大樹之選。技術指標同樣吸引，典型橫行儲力待爆升格局。順帶一提，金活為「普濟抗感顆粒」總經銷商，而普濟抗感顆粒主要用於上呼吸道感染，以及急性扁桃腺炎等類似流感或上呼吸道感染等病症，一個唔覺意被人發現的話．．．

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產