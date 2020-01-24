即巿股評 港股直擊

仲諗住噚日恒指跌500至600點呢啲範圍之後就橫行至收市，誰不知至下晝2點45分開始，恒指跌幅開始收窄，或者年近歲晚，淡倉開始平倉收爐，全日收市跌432點，報27909點。

今日年三十，港股得半日市，恒指今朝開市微升26點，報27935點；至依家9點44分，恒指做緊27797點，跌幅擴大至跌111點，最低暫見27793點，再次向保歷加通道底部(27732點)邁進。

剛剛收到消息「韓國確診第二宗新型冠狀病毒病例」，但似乎呢個病喺農曆新年假期後先至見真章。試想想，以前農曆新年時，內地就會出現「一票難求」嘅情況，做故仔嘅我哋往往呢啲時候就會寫公路股，事關農曆新年係公路收費嘅旺季，個個出城市打工嘅人都會趕住返鄉下過年，車流多人流更多，只係依家多咗唔同嘅鐵路可以搭，所以公路股以往嘅盛世不再啫；但咁高頻率嘅人流，再加上內地人「出奇制病」，唔駛講大家都會諗得到。

依家9點50分，喺恒指未有大太變化時先開個牛熊證街貨睇睇，見到熊證最貼價嘅28600至28699點已經變成重貨區，呢度有相當於1512張期指，亦係最多新增街貨嘅一層。至於牛證最貼價嘅係27700至27799點，以恒指低位計，跌逾百點時先剛好踩入呢一層嘅門口位置，所以喺呢層裡面嗰相當於64張期指嘅街貨暫時可以唔需要太擔心住。

再數落去其實牛證街貨已經殺得就殺、走得嘅走，重貨區位處於第三層，即27500至27599點，但呢度就只得570張期指，同武漢一樣鬼形都唔多隻。問題係大題現價仍然靠近牛證區，喺近但無乜街貨情況之下，通常見到嘅一係大市原地唔多郁，等資金再入近牛、再博反彈時先再食多啖；一係就等再貼價啲嘅熊證上市，將牛熊街貨嘅差距拉近返，形成爭持嘅情況，跟手先再撲向街貨。當然，呢兩件事根本係可以同步進行嘅。

再收到消息話「澳門宣布非高等教育學校延至2月10日或之後上課」，即使世界衛生組織暫時未將呢隻新型冠狀病毒列入為國際關注公共衛生緊急事件，但相信唔少港人經過2003年沙士一疫後，再面對類似嘅傳染病會有高度防範，更何況係香港附近嘅澳門同台灣呢？

半日市真係無乜好炒亦無必要落場，可能大家今日已經唔使返工，咁我都係返半日啫，在此小妹祝大家來年事事順景！買乜中乜！最緊要係身體健康！

初五(1月29日)見！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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