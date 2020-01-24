港股直擊 即巿股評

績佳兼獲大行上調目標價的維達(03331)，股價持續攀升，最高見過18.64元，飆升5.7%，更是今年高位，新造18.54元，仍揚5.1%，成交金額379萬元。

維達暫錄三連升，現價計，累飆13.6%。

大和昨日稱，維達受惠產品組合改善，加上得益木漿價格下滑，評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由18元升至20.3元。

花旗則指，料維達毛利率進一步擴大，重申「買入」評級，目標價由20元升至20.2元。

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