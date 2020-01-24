港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後回穩，A股開始休市，港股豬年最後半個交易日料偏軟。

道指曾挫219點，收市僅跌26點或0.09%，報29160點；標指升0.11%，報3325點；納指升0.2%，報9402點，創收市新高。

美國首次申領失業救濟人數上周增6000人，報21.1萬人，少於估計。4周平均人數降至21.325萬，為去年9月以來最少。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.63元，較本港收市低0.32元；騰訊(00700)ADR收報387.39元，高1.79元；國壽(02628)ADR收報20.55元，低0.1元；中海油(00883)ADR收報13.07元，高0.07元；中石油(00857)ADR收報3.74元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.49元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報68.98元，高0.98元；聯通(00762)ADR收報6.71元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.14元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27887點，較恒指昨收市低水21點。夜市期指收報27693點，跌122點，較恒指昨收市低水216點。恒指昨收報27909點，跌431點或1.5%，為去年12月24日以來收市新低。

A股休市，「滬深港通」雙向交易今起暫停，至下周五(1月31日)恢復。港股今日下午起休市，至年初五(1月29日)復市。

繼湖北省武漢市「封城」後，同省的黃岡市自今日凌晨起亦跟隨；另外同省赤壁及仙桃市公交客運等暫停。

本港方面署理行政長官張建宗表示，農曆大年初一至初四的國泰新春國際滙演，以及年初二在旺角場舉行的賀歲盃將會取消。今日起健康申報表制度，擴至高鐵西九龍站全面實施。

焦點板塊

疫情相關股：濠賭、內需和內險股等板塊料續受壓。

焦點股份

春立醫療(01858)：建議派特別息每股0.075元人民幣；另派紅股，每10股派15股；完成後將股份的每手買賣單位，由200股更改為250股。

日清食品(01475)：與大昌東峰總經理及董事劉峰成立合營公司，並將於上海成立一家外商獨資企業。合營公司與中國外商獨資企業將於中國從事進口及銷售日本品牌食品及飲料產品，並計劃於今年第二季在上海開展業務。

中化系：中化化肥(00297)及中國金茂(00817)各自公布，其最終控股股東中化集團正與中國化工集團籌劃戰略性重組，重組方案具體內容及其實施尚須履行相關批准和監管程序。

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