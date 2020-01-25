即巿股評 港股直擊

內地新型冠狀病毒肺炎疫情擴大引發恐慌，拖累恒指周四(23日)再失守28000點關，一度下挫635點，於250天線(約27704點)初見支持，收報27909點，跌431點，成交額繼續超越千億元。

周五是港股己亥豬年收爐日，年三十大除夕只有半日市。在此提早向讀者拜年，祝新年進步、身體健康、萬事如意！

庚子鼠年來臨，中信里昂證券(CLSA)早前第26年發布趣味十足的「風水指數」，預測港股開局不錯，而據鼠「八字」圖，金（庚屬金）與土(恒指屬土雞)和諧相處，對恒指是大吉之兆。「風水指數」估計恒指將在3月尾至4月初見底，到夏季攀上整年頂峰，其後可能略為回調，歲晚料以稍低於夏季的高位終場。

風水玄學，信不信由你，但從生肖及五行的角度系統地探討一下，發現港股在鼠年「運程」確實不俗。

附【右圖】所見，由1970年(狗年)開始，恒指於鼠年(1972、1984、1996和2008年)錄得三漲一跌，上升比率在十二生肖中排名第三(不及龍年與猴年全部報捷)，而4個鼠年平均進賬高達55.5%，進佔各生肖年之首，並遠遠領先居次席的羊年(35.1%)逾20個百分點。雖然恒指鼠年升幅中位數僅23.6%，遜於羊、兔和猴，而成為「梗頸四」，惟主要是受2008年時金融海嘯引發極端市況(瀉46.4%)所影響。

參考最近幾次鼠年表現，撇開2008年(戊子屬火)的「冧市」，其餘3個鼠年：1972年(壬子屬木)、1984年(甲子屬金)和1996年(丙子屬水)的升市，可發覺恒指走勢大致呈先低後高，皆於年中挫至谷底，而收市都接近全年高位。

必須留意的是，恒指在鼠年的平均波幅超過90%，按生肖統計屬最動盪年份！

此外，港股於屬「土」(庚子屬土)的年份成績也較突出，約半世紀8次「土年」(1976、 1977、1990、1991、1998、1999、2006及2007年)，恒指錄得七漲一跌的佳績，上升比例近九成，跑贏「金木水火」，平均回報達21.7%(中位數18.7%)。

當然，鼠年/土年股市偏好，只是統計上的概率而已，今年能否保持，還待時間證實。

短線來說，港股在春節長假後表現值得期待。恒指過去30年於農曆新年前10個交易日的上升比例僅55%，且平均跌幅為0.1%，可見臨近長假對港股不算有利。相反，根據自1990年至2019年底資料，恒指在春節後的20個交易日有七成機率造好，30年平均漲幅約2.4%，變動率中位數則報1.9%。

然而，新型肺炎疫情爆發風險加劇，以上述歷史紀錄測市，於未來一年能否應驗，存在相當多變數，何況本港社會事件尚未解決，鼠年往績也比較波動，投資者謹記切勿過分進取。

信報投資研究部

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