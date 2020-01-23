即巿股評 港股直擊

前天帶女友珠珠經港珠澳大橋入澳門預備送豬迎鼠年，一直留意新型肺炎最新情況，大市氣氛今早更急速轉差，除疫情殺入港澳外，臨近春節長假期前北水暫停下仍過千億，小心大市套現未完，尾市跌幅收窄惟再度失守28000點。

科網、手游股影響較細

藍籌股只有恒安國際(01044)錄得升幅、其餘就全線下跌，疫情何時受控現時仍言之過早，春節假期休市前很多基金在疫情下套現鎖定利潤，建議散戶盡量亦無謂火中取栗，疫情擴散下連醫藥股亦要捱沽就知大戶要錢唔要貨，香港人是有打不死的精神，黎明一定很快就會來臨，或許在這期間大家可考慮一下問題，疫情若持續一段時間那類行業的影響有的深淺，首先航空股類及旅遊、酒店業最傷，這一刻剛聽到澳門特首話若有需要不排除關閉賭場，雖然只是提出當疫情進一步惡化時才有需要實施，而現階段只是預防措施的安排，估計賭業股明天應該亦無運行，若要買就買認沽即日鮮贏面較高。而疫情對科網股及手遊股類影響較輕微，像騰訊(00700)今天跌幅亦只跟隨大市幅度，膽大的投資者可趁機低位博入，若疫情受控借鑒03年沙士為例，指數從年內低位回升近三成過外，不過疫情何時受控就未知，中央政府已比沙士時期應對迅速，希望數周內找到控制疫情方法，現階段吸納亦只宜採取分段策略較為安全，切忌心口只掛得個勇字，沙士由開始至完結亦經歷了一段漫長的時間。

澳門旅客多於去年

身處澳門渡歲的筆者暫未見市面出現恐慌，觀察各大酒店於幾個主要客人出入口有安排職員為客人量度體溫，但並非全部出口入，應該人手安排未能接得上，賭場情況暫時亦未見異樣，反而今年感覺澳門旅客就多於去年，應該有一部份旅客轉投澳門旅遊而捨香港的現象所致。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。