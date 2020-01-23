熱門：

今日 18:33 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】武肺影響漸具體 考耐性

放大圖片

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情內由於政治高層注視，突然升級處理，市場不多不少有些恐慌。

在武漢和黃岡「封城」等相對重手的舉措下，武漢肺炎已由空洞的恐慌，開始實體化。已廣傳的有澳門取消所有農曆新年慶祝活動，夠果斷。

另外，國內高鐵退票機制已有序展開；七大新春賀歲片全部撤檔。OTA(Online Travel Agency，線上旅行社)同程藝龍(00780)已率先陣亡，今日到小股王美團(03690)跟跌；線上售票的貓眼娛樂(01896)和其他影業股亦無運行。

今日港股下跌比例達81%，有個板塊不算多人提及，但「靜靜雞」跌了不少：教育股。

多隻股份跌超過半成，連本欄重點觀察炒出入之選、連日尋頂的線上教育股新東方在綫(01797)也要急吐8.4%。

似乎市場已率先把可能出現的停課和防/抗疫開支反映，事實上「外國勢力」IELTS (雅思)已取消下月三場武漢考試，難免影響市場情緒。

上述提及的板塊當中，不少是好股，更有個別「錯殺股」，給予耐性吸納。

氣氛轉差，強勢股大有理由回調，短炒難度大增。上周四(16日)文章提及五谷磨房(01837)，未有貨可把吸貨位下移至14天RSI跌至低於30才出手(今日收市為37.69)。

陳鎮強
信報高級分析員
[email protected]

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads