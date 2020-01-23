港股直擊 即巿股評

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情內由於政治高層注視，突然升級處理，市場不多不少有些恐慌。

在武漢和黃岡「封城」等相對重手的舉措下，武漢肺炎已由空洞的恐慌，開始實體化。已廣傳的有澳門取消所有農曆新年慶祝活動，夠果斷。

另外，國內高鐵退票機制已有序展開；七大新春賀歲片全部撤檔。OTA(Online Travel Agency，線上旅行社)同程藝龍(00780)已率先陣亡，今日到小股王美團(03690)跟跌；線上售票的貓眼娛樂(01896)和其他影業股亦無運行。

今日港股下跌比例達81%，有個板塊不算多人提及，但「靜靜雞」跌了不少：教育股。

多隻股份跌超過半成，連本欄重點觀察炒出入之選、連日尋頂的線上教育股新東方在綫(01797)也要急吐8.4%。

似乎市場已率先把可能出現的停課和防/抗疫開支反映，事實上「外國勢力」IELTS (雅思)已取消下月三場武漢考試，難免影響市場情緒。

上述提及的板塊當中，不少是好股，更有個別「錯殺股」，給予耐性吸納。

氣氛轉差，強勢股大有理由回調，短炒難度大增。上周四(16日)文章提及五谷磨房(01837)，未有貨可把吸貨位下移至14天RSI跌至低於30才出手(今日收市為37.69)。

陳鎮強

信報高級分析員

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