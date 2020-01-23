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史美倫稱港交所會確保市場透明度

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港交所(00388)主席史美倫表示，港交所會確保市場透明度。

史美倫出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時指出，港交所是市場運營者及監管機構，不只要求上市公司披露資料，亦會把某些準則轉變為規則，以確保市場透明度。

她續說，港交所需要以身作則，有提供環境、社會及管治(ESG)指引，而企業社會責任委員會亦積極提供工作滙報。

她又提到，無論亞洲或其他地區的投資者，以往都認為企業對股東負責表現在於提升盈利能力，但現時企業責任不再只重視把利潤最大化，已更着重企業與社會的複雜多邊關係。

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