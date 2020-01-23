港股直擊 即巿股評

武漢因應新型冠狀病毒感染的肺炎疫情「封城」，本港亦出現兩宗高度懷疑個案，港股昨日反彈355點後，今日隨A股急挫，再失二萬八關。

恒指低開231點，開市後於兩萬八水平爭持，跌幅一度收窄至208點，見28133點全日高，不過沽壓隨即復現，上午最多跌498點，中午跌468點，午後曾挫634點，見27706點，創去年12月19日以來新低，於250天線(約27704點)水平見支持。恒指收報27909點，跌431點或1.5%，為去年12月24日以來收市新低。大市今日下跌股份比例81%；上升股比例僅19%。

國企指數報10952點，跌222點或2%。

大市成交額1187.06億元。

內地股市重創，滬指挫2.75%，報2976點，失三千關，創有史以來春節前交易日最大跌幅；深成指急挫3.52%，內地股市明日起假期休市，1月31日(年初七)復市。

美國道指期貨最新跌36點，報29103。

藍籌股方面，騰訊(00700)大股東、南非Naspers昨減持擁有騰訊股份的子公司Prosus，變相減持騰訊，騰訊挫1.4%；中生製藥(01177)發7.5億歐羅零息可轉換債券，股價挫4.6%；大摩指聯通(00762)業績差過預期，聯通挫5.6%。相反，恒安(01044)乃唯一錄得升幅之藍籌，收升1.5%。

焦點板塊

濠賭股：澳門確診第二宗新型冠狀病毒個案，澳門旅遊局取消所有新春舉行的農曆新年慶祝活動，另外澳門特首賀一誠指，若武漢肺炎的疫情惡化，不排除關閉賭場。濠賭股下挫，銀娛(00027)挫3.5%；金沙中國(01928)跌2.7%；美高梅中國(02282)挫5.1%；新濠國際(00200)挫5.7%；澳博控股(00880)挫4.5%；永利澳門(01128)跌3%。

內需消費股：內地餐飲股續下挫，海底撈(06862)插7.7%；九毛九(09922)創新低，收市挫6.4%；呷哺呷哺(00520)跌8.7%。體育用品及服飾股方面，安踏(02020)挫4.7%；李寧(02331)跌5.8%；波司登(03998)挫5.1%；滔搏(06110)挫3.1%。內需股以維達(03331)逆市升6.3%表現最好，集團績後獲花旗和大和升目標。

科技股：線上消費股捱沽，旗下有酒店及旅遊預訂的美團點評(03690)一度失守百元關，收市插5.3%；同程藝龍(00780)再挫4.5%；貓眼娛樂(01896)跌4.3%。另外，金蝶(00268)跌4.7%；金山軟件(03888)跌3.2%；微盟(02013)跌4.1%；IGG(00799)跌4.8%；中手游(00302)跌4.1%。連帶醫療概念的阿里健康(00241)和平安好醫生(01833)分別吐1%和4.3%。其他科技股亦普遍回吐，小米(01810)挫4.5%；瑞聲(02018)跌3.8%；建滔積層板(01888)跌4.9%；建滔集團(00148)挫5.2%。

內險股：今日亦續受壓；國壽(02628)挫3.3%；平保(02318)跌1.6%；新華保險(01336)跌2.4%；眾安(06060)挫4.9%；太平(00966)跌3.6%；太保(02601)跌2.7%；人保(01339)跌2.5%。

焦點股份

耀才證券(01428)：上市十周年，派發一次性特別股息每股80仙。股價飆20.6%，成交額1.21億元。

中國鼎益豐(00612)：停牌10個月後復牌，收市瀉90.9%，報2.1元，成交額1.58億元。證監會已就涉及鼎益豐的市場操控活動展開法律程序。

松齡護老(01989)：控股股東正洽售持股，股價午後突爆瀉，收市插47.8%。

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