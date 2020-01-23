即巿股評 港股直擊

噚日香港終於發現首宗疑似漢武肺炎個案，估計新增確診個案將陸續有嚟，喺疫情擴散陰霾下，港股今早半日急挫逾400點，二萬八關得而復失。武漢決定今日上午10時開始封城，可以想像當地疫情有幾嚴重。人哋武漢都自律封城，但香港繼續中門大開，唔單止任由高鐵繼續行駛，仲由明日開始港珠澳大橋免費開放7日，毫無防疫意識。政府反應之慢令人心寒，家陣唔防疫，搞到疫情蔓延，甚至社區大爆發先嚟抗疫，就完全係後知後覺。唔怪止港大感染及傳染病中心總監何栢良發火，表示目前香港情況嚴峻，政府應將「嚴重」應變級別提升至最高的「緊急」級別，並應審時度勢向武漢發出旅遊警示，但偏偏最簡單一步先暫停高鐵都唔肯做，難怪穆迪以香港政府管治能力有問題，而下調香港信貸評級。

恒指低開231點，開市後跌到377點，其後喺28000點水平爭持，跌幅曾收窄至208點，見過28133點半日高位。不過A股急轉直下，港股沽壓復現，最多曾跌498點，見過半日位27842點，亦為一個月低位。恒指中午報收27872點，跌468點；國指則跌231點，報收10942點。

港股噚日反彈力水已經麻麻，今日再失二萬八關，估計短期內或向下考驗250日線，即27700水平，甚至進一步下試由26000點伸延向上至升浪頂29000點嘅下降軌底部27500點，若然情況再淡啲，下一個支持位係20周線，即27179點，亦即27200點水平。其實上周阿Man已呼籲大家喺新年長假前，不妨減磅套現過肥年，就算對後市有信心欲持貨過年，亦要檢示手上投資組合盡量精簡，唔減磅亦唔好加碼，唔係話馬後炮，踏入今個星期，港股果然腳軟。

唔係馬後炮，本來大市升至29000水平，已有啲開到荼蘼嘅感覺，29000關如曇花一現，未能一口氣衝破29200阻力，調整係必然之事。只不過武漢肺炎疫情擴散，令港股調整加快及提早嚟到。雖然阿Man對港股後市仍有信心，但人算不如天算，漢武肺炎疫情未知發展如何，當然疫情可控，對港股影響低過沙士，但相反疫情一發不可收拾的話，後果不堪設想。

阿Man想大家回帶諗諗，2003年沙士爆發時，香港尚未有自由行，單單一個超級帶菌者，已經搞到香港出現個千宗感染個案，299人因病逝世。如今自由行令香港充斥隱藏帶菌者，一旦出現社區爆發，情況肯定比起17年前沙士前更加嚴峻。阿Man唔係危言聳聽，只係希望大家提高防疫意識，今天不防疫，明天要抗疫！

目前首要注意嘅係防疫，對於大市唔係話唔睇，不過都係輕倉上路穩陣，明日港股半日市，《盤房來料》將會暫停一日，初五復市復刊，祝大家新一年出入平安，身體健康。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)