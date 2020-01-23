港股直擊 即巿股評

武漢因應新型冠狀病毒感染的肺炎疫情「封城」，本港亦出現兩宗高度懷疑個案，港股今早創逾兩周低。

恒指低開231點，開市後於兩萬八水平爭持，跌幅一度收窄至208點，見28133點半日高，不過沽壓隨即復現，曾插498點，見27842點，創近一個月低。恒指中午收報27872點，跌468點或1.6%，大市成交額574.36億元。

國企指數報10942點，跌231點或2.1%。

滬指半日挫1.46%；深成指挫1.86%。

藍籌股方面，騰訊(00700)大股東、南非Naspers昨減持擁有騰訊股份的子公司Prosus，變相減持騰訊，騰訊半日挫1.9%；中生製藥(01177)發7.5億歐羅零息可轉換債券，半日挫5.1%；大摩指聯通(00762)業績差過預期，聯通半日挫3.8%。友邦(01299)半日無起跌，已屬表現最好藍籌。

焦點板塊

濠賭股：澳門確診第二宗新型冠狀病毒個案，澳門旅遊局取消所有新春舉行的農曆新年慶祝活動，濠賭股下挫，銀娛(00027)挫3.5%；金沙中國(01928)挫3.9%；美高梅中國(02282)跌4.8%；新濠國際(00200)挫半成；澳博控股(00880)挫3.9%；永利澳門(01128)挫3.3%。

內需消費股：內地餐飲股續下挫，海底撈(06862)挫5.5%；九毛九(09922)創新低，半日挫6.4%；呷哺呷哺(00520)跌5.7%。另外，線上消費股同程藝龍(00780)挫2.9%；旗下有酒店及旅遊預訂的美團點評(03690)插7.1%；貓眼娛樂(01896)跌4.7%。

內險股：今早亦續受壓；國壽(02628)挫3.7%；平保(02318)跌2.6%；新華保險(01336)跌4%；眾安(06060)挫4.7%；太平(00966)跌3.2%。

焦點股份

耀才證券(01428)：上市十周年，派發一次性特別股息每股80仙。股價半日飆17.1%。

康希諾生物(06185)：A股發行獲受理，股價更創上市新高，半日升1.9%。

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