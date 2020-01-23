即巿股評 港股直擊 香港財經

上周曾提及今年的農曆年假前以往有不一樣的感覺，原因是今年完全沒有「收爐」的意識，大市每天仍然保持接近千億成交，一眾投資者滿意為豬年將會有完美的結局，投資者紛紛大舉入市。

但筆者早前曾提及，大市去到近29000點時紛紛出現有股份抽水的現象，從經驗來看好像有點「見頂」的跡象，投資者不應過度「進取」；誰不知大市在上周五再次闖29000點大關後，突傳來「股王」騰訊(00700)被大股東馬化騰於400元減持500萬股的消息，消息一出，彷彿向在「亢奮」中的大市倒頭淋了一盤冷水，令恒指上周五收市再度回落至近28600點的水平。

踏入本周港股好像似是「禍不單行」，受到周一收市後穆迪調低香港的主權評級由「Aa2」調至「Aa3」水平，此消息一出，瞬間令港股於本周二急瀉810點，更跌穿28000點的心理關口，前景未明，慶幸美股尚算穏定，有助帶動港股重回28300點的水平。但好景不常，昨天證實香港發現首宗高度懷疑新冠狀病毒肺炎的個案，令大市在今天開市再次回落至28000點水平。

筆者認為大市在高位出現「減持」或「抽水」，仍屬股票市場「人之常情」的定律，所以算是健康調整；穆迪調低香港評級，對香港長遠發展有所影響，但對港股則可能是短暫「震盪」；但病毒及傳染病若不能在短期內有解決良方，反而會令復甦中的港股陷於困局，所以投資者確實不能輕視。筆者在此希望各位讀者身體健康。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。