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【異動板塊】澳門股齊跌 旅遊局取消所有農曆年活動

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澳門確診第二宗新型冠狀病毒個案，澳門旅遊局取消所有新春舉行的農曆新年慶祝活動，澳門股今早回吐，金沙(01928)跌2.6%；銀娛(00027)亦降2.3%。

至於新濠(00200)挫3.8%；永利(01128)及澳博(00880)各跌2.4%；美高梅(02282)挫4.3%；信德(00242)也挫4%。

據澳門電台報道，澳門旅遊局宣布，取消所有新春期間舉行的農曆新年慶祝活動，包括「金鼠賀歲囍臨門 2020農曆新年花車匯演」。

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